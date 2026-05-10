Sering Mengantuk Padahal Sudah Tidur Cukup? Ini 10 Penyebab yang Perlu Diwaspadai

JawaPos.com – Pernah merasa tetap mengantuk meski sudah tidur 7–8 jam? Kondisi ini cukup sering dialami banyak orang dan kerap dianggap sepele. Padahal, rasa kantuk berlebih di siang hari bisa menjadi tanda bahwa tubuh tidak benar-benar mendapatkan istirahat yang berkualitas.

Tidur cukup secara durasi memang penting, tetapi kualitas tidur juga berperan besar. Jika tidur sering terganggu atau tidak nyenyak, tubuh tetap akan merasa lelah saat bangun. Akibatnya, produktivitas menurun dan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu.

Selain itu, kebiasaan hidup hingga kondisi medis tertentu juga bisa menjadi penyebab sering mengantuk. Karena itu, penting untuk mengenali faktor pemicunya agar bisa ditangani dengan tepat.

Dilansir dari laman resmi Alodokter dan Hello Sehat, berikut berbagai penyebab sering mengantuk padahal sudah tidur cukup.

1. Kualitas Tidur yang Buruk

Meski tidur cukup lama, kualitas tidur yang buruk dapat membuat tubuh tetap lelah. Gangguan seperti sering terbangun di malam hari, suara bising, cahaya berlebih, atau suhu ruangan tidak nyaman bisa menghambat tidur nyenyak. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan istirahat optimal sehingga mudah mengantuk keesokan harinya.

2. Kurang Aktivitas Fisik

Jarang bergerak atau terlalu lama duduk dapat membuat tubuh terasa lemas dan mengantuk. Aktivitas fisik membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan energi. Tanpa olahraga, tubuh cenderung kurang bertenaga meski sudah tidur cukup.

3. Efek Samping Obat-obatan