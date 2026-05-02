4 Zodiak Paling Overthinking, Sering Terjebak Memori Memalukan Saat Mau Tidur

Ilustrasi overthinking/freepik
JawaPos.com - Beberapa orang bisa dengan mudah melupakan kesalahan mereka tanpa masalah. Mereka juga jarang memikirkan apa yang salah karena tidak terlalu peduli dengan kata orang.
Namun, ada juga zodiak yag kesulitan melepaskan dan memaafkan diri sendiri. Mereka akan terus mengulang momen canggung dan memalukan di kepala. Meskipun tidak ada yang bisa diubah lagi.
Mengutip informasi dari laman //collective.world berikut empat zodiak yang overthinking, dan cenderung terjebak pada momen memalukan sebelum tertidur.
Taurus
Taurus sulit untuk memaafkan diri sendiri setelah melakukan kesalahan. Anda akan memikirkan berbagai skenario tentang apa yang seharusnya anda lakukan dan bagaimana seharusnya anda bersikap.
Kemungkinan besar, orang lain sudah melupakan kejadian tersebut, jika mereka sempat sadar.
Cancer
Cancer terlalu keras pada diri sendiri. Anda mengatakan hal-hal yang bahkan tidak akan anda ucapkan pada orang lain. Semua itu tidaklah benar.
Tidak ada orang lain yang memandang anda seburuk itu. Jika adapun, mereka tidak layak berada di hidup anda.
Virgo
Virgo adalah sosok yang perfeksionis. Anda ingin terlihat kuat dan kompeten di mata orang lain. Tidak semua hal akan berjalan sempurna, dan itu tidak apa.
Justru dari pengalaman itulah anda bisa berkembang. Jangan sampai rasa takut mempermalukan diri yang membuat anda berhenti mencoba.
Aquarius
Aquarius mulai overthinking di malam hari. Mereka memikirkan hal-hal yang seharusnya bisa anda lakukan dengan cara berbeda.
