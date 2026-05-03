11 Penyebab Gangguan Tidur Sering Terbangun Jam Tiga Pagi Menurut Psikologi

Penyebab gangguan tidur sering terbangun jam tiga pagi kata psikologi../Magnific/ lookstudio
JawaPos.com – Terbangun jam tiga pagi secara berulang bukan sekadar kebetulan yang bisa diabaikan begitu saja.
Psikologi menjelaskan bahwa pola ini sering kali berkaitan erat dengan kondisi mental dan emosional seseorang.
Gangguan tidur seperti ini bisa menjadi sinyal penting dari tubuh yang sedang mencoba menyampaikan sesuatu.
Ada banyak tanda yang menunjukkan bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam menyimpan makna lebih dalam.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (3/5), berikut sebelas kondisi spesifik yang kemungkinan besar sedang dialami oleh orang yang sering terbangun di jam tersebut.
1. Tingkat stres yang tinggi
Stres meningkatkan kadar kortisol dalam tubuh, hormon yang justru memberi dorongan energi di waktu yang tidak tepat.
Lonjakan kortisol ini membuat pikiran aktif kembali, memicu overthinking, dan membuat tidur tidak bisa berlanjut.
Mencoba menurunkan stres sebelum tidur melalui meditasi atau membaca buku bisa membantu mengatasi masalah ini.
2. Konflik batin yang belum terselesaikan
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan