11 Penyebab Gangguan Tidur Sering Terbangun Jam Tiga Pagi Menurut Psikologi

JawaPos.com – Terbangun jam tiga pagi secara berulang bukan sekadar kebetulan yang bisa diabaikan begitu saja.

Psikologi menjelaskan bahwa pola ini sering kali berkaitan erat dengan kondisi mental dan emosional seseorang.

Gangguan tidur seperti ini bisa menjadi sinyal penting dari tubuh yang sedang mencoba menyampaikan sesuatu.

Ada banyak tanda yang menunjukkan bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam menyimpan makna lebih dalam.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (3/5), berikut sebelas kondisi spesifik yang kemungkinan besar sedang dialami oleh orang yang sering terbangun di jam tersebut.

1. Tingkat stres yang tinggi

Stres meningkatkan kadar kortisol dalam tubuh, hormon yang justru memberi dorongan energi di waktu yang tidak tepat.

Lonjakan kortisol ini membuat pikiran aktif kembali, memicu overthinking, dan membuat tidur tidak bisa berlanjut.

Mencoba menurunkan stres sebelum tidur melalui meditasi atau membaca buku bisa membantu mengatasi masalah ini.