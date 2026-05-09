5 Masalah Tersembunyi yang Jarang Disadari Banyak Orang Terkait Tidur Berkualitas, Simak!

JawaPos.Com - Tubuh yang terasa lelah setelah bangun tidur sering membuat hari dimulai dengan perasaan berat.

Mata memang sudah terpejam selama berjam-jam, tetapi pikiran tetap terasa penuh dan energi tidak benar-benar kembali.

Kondisi seperti ini sering dianggap normal karena rutinitas yang padat atau kurang istirahat.

Padahal, dalam banyak kasus, penyebabnya bisa berasal dari masalah tersembunyi saat tidur yang tidak disadari.

Tidur seharusnya menjadi waktu tubuh untuk memulihkan diri. Ketika kualitas tidur terganggu, tubuh tidak mendapatkan kesempatan untuk beristirahat secara optimal.

Akibatnya, rasa lelah terus terbawa hingga keesokan harinya, bahkan meski durasi tidur terasa cukup.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima masalah tersembunyi saat tidur yang sering membuat seseorang bangun dalam kondisi tetap lelah.

1. Tidur Terlalu Larut dan Jam Istirahat Tidak Teratur

Tubuh memiliki ritme alami yang bekerja mengikuti waktu tertentu. Ketika jam tidur terus berubah atau terlalu sering tidur larut malam, tubuh menjadi sulit mencapai fase istirahat yang benar-benar berkualitas.

Banyak orang mengira tidur selama enam atau tujuh jam sudah cukup, padahal waktu tidur yang tidak konsisten dapat mengganggu proses pemulihan tubuh. Akibatnya, meskipun durasi tidur terlihat cukup, kualitasnya tetap rendah.

Kebiasaan tidur terlalu larut juga membuat otak tetap aktif lebih lama. Cahaya dari layar ponsel, pekerjaan yang belum selesai, atau pikiran yang terus berjalan membuat tubuh sulit masuk ke fase tidur nyenyak.

Dalam jangka panjang, pola tidur yang berantakan dapat memengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan energi harian.

Tubuh terasa cepat lelah karena sebenarnya tidak pernah benar-benar beristirahat secara maksimal.

2. Pikiran yang Terlalu Aktif saat Akan Tidur