Orang yang Selalu Bangun Saat Mendengar Bunyi Alarm Biasanya Memiliki 9 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, bangun pagi adalah perjuangan besar. Tombol snooze menjadi sahabat terbaik, dan alarm sering kali diabaikan berkali-kali sebelum akhirnya benar-benar bangun. Namun, ada juga tipe orang yang langsung terbangun begitu alarm berbunyi—tanpa menunda, tanpa drama.

Menariknya, menurut psikologi, kebiasaan sederhana ini bukan sekadar soal disiplin bangun pagi. Ada pola kepribadian dan karakter tertentu yang sering dimiliki oleh orang-orang yang responsif terhadap alarm mereka.

Dilansir dari Expert Editor, terdaat 9 karakteristik yang biasanya dimiliki oleh mereka:

1. Memiliki Disiplin Diri yang Tinggi

Orang yang langsung bangun saat alarm berbunyi umumnya memiliki self-discipline yang kuat. Mereka terbiasa mengikuti rencana yang telah dibuat, bahkan ketika itu terasa tidak nyaman.

Mereka tidak bergantung pada motivasi sesaat, tetapi lebih pada kebiasaan yang sudah tertanam.

2. Menghargai Waktu