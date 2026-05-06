Karpet Merah Met Gala, Simbol Eksklusivitas dan Kemewahan hingga Seruan Boikot

Beyonce, Connor Storrie, Teyana Taylor, Blake Lively, dan Madonna di Met Gala 2026. (The Hollywood reporter)
JawaPos.com – Sekali lagi, karpet merah atau Red Carpet Met Gala tahun ini menunjukkan kalau ajang penggalangan dana tahunan tersebut memang 'pantas' mendapatkan sorot mata dunia. Bukan hanya soal eksklusivitas hingga kemewahan yang dipertontonkan lewat penampilan para seleb dunia yang hadir, tapi juga rangkaian cerita dibaliknya.
Met Gala 2026 sendiri mengambil tema ‘Fashion Is Art’, dengan pameran utama bertajuk Costume Art, yang mengeksplorasi hubungan antara tubuh manusia, mode, dan seni selama sekitar 5.000 tahun sejarah. Tak heran jika busana dan aksesori yang dipakai para tamu pun sangat mengesankan dengan perpaduan mode dan seni.
Sebut saja penampilan model papan atas Kendall Jenner yang mengenakan busana dari GapStudio karya Zac Posen. Kendall mengenakan dress putih gading dengan satu lengan yang terinspirasi dari statue The Nike of Samothrace.
Berbeda dengan Kendall yang tampil feminin, penyanyi Madonna tampil Gothic dengan pakaian serba hitam yang dikombinasikan dengan ekor daun berwarna abu-abu. Busana Madonna terinspirasi dari lukisan The Temptation of Saint Anthony karya Leonora Carrington.
Tak lupa personel Blackpink pun turut hadir meramaikan Met Gala. Salah satunya Rose yang terlihat mengenakan gaun hitam dengan detail burung pada bagian pinggul. Ini terinspirasi dari lukisan kaya seniman Georges Braque berjudul ‘the Birds’.
Meski dikenal tertutup, Met Gala memiliki rangkaian acara utama seperti koktail, makan malam, dan pertunjukan artis ternama. Pada 2026, penampilan diisi oleh Sabrina Carpenter dan Madonna.
Dekorasi juga menjadi daya tarik tersendiri. Desainer acara Raúl Àvila menghadirkan konsep taman Italia Utara dengan sentuhan artistik pada tata meja dan ruangan.
Apa itu Met Gala Sebenarnya?
Met Gala adalah acara penggalangan dana tahunan untuk Costume Institute yang selalu digelar pada Senin pertama bulan Mei. Ajang ini menjadi panggung utama eksplorasi mode dengan tema berbeda setiap tahun, sekaligus momen paling dinanti di industri fashion global. Editor senior majalah Vogue, André Leon Talley bahkan menyebutnya sebagai “Super Bowl-nya dunia mode”.
