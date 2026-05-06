Sischa Widya Maharani
Rabu, 6 Mei 2026 | 18.02 WIB

Karina AESPA Dicuekin Fotografer di Met Gala? Video Viral Picu Perdebatan Netizen

Red carpet Karina AESPA di Met Gala 2026 sebagai BA Prada.(Instagram @prafa)

 
JawaPos.com - Tepat pada 4 Mei 2026, Karina AESPA berkesempatan menghadiri acara bergengsi Met Gala 2026.
 
Kehadirannya langsung menjadi perhatian publik global karena idol K-Pop semakin mendominasi acara fashion internasional bergengsi tersebut.
 
Namun setelah acara berlangsung, sebuah video Karina di red carpet viral dan memicu perdebatan besar di media sosial. 
 
Banyak netizen menilai Karina terlihat kurang mendapat perhatian dari para fotografer dibanding selebriti lainnya.
 
Dalam video yang beredar, Karina tampak berpose dengan tenang di depan kamera. Akan tetapi, suasana di area fotografer disebut terasa lebih sepi dibanding saat artis lain berjalan di red carpet.
 
Menurut Koreaboo, sebagian netizen bahkan meninggalkan komentar sinis dan menyebut Karina belum cukup terkenal secara global.
 
Beberapa diantaranya juga, ada yang menyebut bahwa idol Asia memang sering mendapat perlakuan berbeda di acara Barat.
 
"Sedihnya mereka selalu melakukan ini kepada selebriti Asia," tulis pemilik akun X @nikandkisess.
 
Situasi makin memanas setelah seorang pengguna media sosial mengklaim ada fotografer yang salah memanggil Karina dengan nama Jisoo BLACKPINK.
 
Insiden itu langsung memicu tuduhan stereotip rasial. Banyak netizen menganggap kesalahan tersebut menunjukkan bagaimana sebagian orang masih menganggap semua idol Korea terlihat sama.
 
"Tidak semua orang Korea terlihat sama, ini sangat xenofobia," ciut X @Baekie_bum.
 
"Para fotografer selalu menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi para artis Korea di Met Gala. Pada tahun 2024 mereka meneriakkan "arigato" kepada Stray Kids dan membuat lelucon tentang Covid, tahun ini mereka bahkan tidak repot-repot melakukan riset dan mempelajari perbedaan antara tamu undangan," terang @qweenbeeval.
 

