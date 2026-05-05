Met Gala Jadi Sorotan Setelah Aktivis Serukan Boikot Terkait Keterlibatan Jeff Bezos

Para aktivis memproyeksikan pesan protes dari penthouse Jeff Bezos di New York City, Amerika Serikat (AOL)
JawaPos.com – Ajang Met Gala tahun ini menghadapi gelombang protes dan seruan boikot dari berbagai pihak.
Dilansir dari laman The Hill pada Selasa (5/5), Kontroversi muncul setelah Jeff Bezos dan istrinya, Lauren Sánchez, ditunjuk sebagai ketua kehormatan acara. Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari aktivis maupun sejumlah figur publik.
Sejumlah selebriti dilaporkan memilih tidak menghadiri acara yang digelar di Metropolitan Museum of Art tersebut.
Ketidakhadiran ini dianggap sebagai bentuk sikap terhadap kontroversi yang berkembang. Fenomena ini turut menjadi sorotan media internasional menjelang pelaksanaan acara.
Model Bella Hadid diketahui menunjukkan respons terhadap kritik yang beredar di media sosial. Ia memberikan tanda suka pada unggahan yang mengecam selebriti yang tetap menghadiri acara tersebut. Sikap ini dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan boikot.
Aktris Taraji P. Henson juga turut mengomentari situasi tersebut secara terbuka. Ia mengungkapkan kebingungannya terhadap sejumlah pihak yang tetap menghadiri acara. Pernyataan tersebut memperkuat perdebatan yang berkembang di kalangan publik.
Di sisi lain, beberapa selebriti seperti Meryl Streep dan Zendaya juga tidak akan hadir. Namun, alasan ketidakhadiran mereka tidak sepenuhnya terkait dengan isu boikot. Faktor jadwal dan preferensi pribadi disebut menjadi penyebab utama.
Aksi protes juga datang dari kelompok aktivis yang menentang keterlibatan Bezos. Mereka menyuarakan penolakan melalui berbagai aksi simbolik di sekitar lokasi acara. Salah satu aksi bahkan menampilkan pesan boikot yang diproyeksikan di properti milik Bezos.
Kontroversi ini semakin memicu perhatian terhadap latar belakang perusahaan Amazon. Isu terkait kondisi kerja dan pelanggaran keselamatan turut kembali disorot publik.
