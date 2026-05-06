Pameran ARCH:ID 2026 Tampilkan Inovasi Arsitektur dan Material Baru

JawaPos.com - Pameran arsitektur tahunan terbesar di Indonesia, ARCH:ID 2026 sukses dilaksanakan. Adapun pameran ini berlangsung pada 23–26 April 2026 di Indonesia Convention Exhibition BSD City.

Infiniti Granite Tile sendiri menjadi salah satu peserta dalam gelaran ARCH:ID 2026. Adapun pameran mengusung tema Skema Sintesa, sekaligus menyoroti bagaimana berbagai elemen dapat saling berkolaborasi hingga membentuk satu kesatuan utuh.

“Sebagai respons terhadap tema tersebut, Infiniti Granite Tile menghadirkan instalasi bertajuk The Unseen Act of Formation, yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan arsitek FFFAARRR serta didukung oleh Sika dan FABA,” ungkap Direktur Marketing Platinum Ceramics Group, Jali Wijaya dalam keterangannya, Rabu (6/5).

Infiniti Granite Tile sendiri memiliki rekam jejak yang menjadi fondasi dalam menghadirkan inovasi material. Lewat instalasi ini, Infiniti mengangkat ide yang digagas FFFAARRR, bahwa kualitas sebuah karya tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh rangkaian proses panjang di baliknya.

Proses tersebut mencakup diskusi, eksplorasi ide, pembuatan gambar, hingga dinamika perbedaan pandangan. Selain itu, elemen seperti material, tenaga kerja, dan perangkat konstruksi juga menjadi bagian integral dalam pembentukan karya.

“Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pengalaman ruang yang memperlihatkan secara terbuka berbagai tahapan penggunaan granite tile, mulai dari metode pemasangan hingga teknik aplikasi mortar. Pendekatan ini menjadikan proses sebagai elemen utama, bukan sekadar latar belakang,” Jali menjelaskan.

Untuk menghidupkan konsep tersebut, Infiniti menghadirkan mesin mekanik hasil kolaborasi dengan FABA yang menggambarkan ritme kerja konstruksi sekaligus menjadi sarana untuk menunjukkan performa material dalam kondisi dinamis. Di sisi lain, penggunaan sistem perekat memastikan aplikasi granite tile berjalan optimal serta memiliki daya tahan tinggi.

Melalui pendekatan ini, Infiniti menegaskan keunggulan yang mencakup kekuatan, presisi permukaan, ketahanan terhadap goresan, serta kemudahan perawatan. Keunggulan tersebut tidak hanya disampaikan secara klaim, melainkan ditampilkan langsung melalui pengalaman interaktif bagi para pengunjung.