Pameran Buku Big Bad Wolf Resmi Hadir di BSD, Digelar hingga 3 Mei selama 24 Jam Penuh

JawaPos.com - Pameran buku internasional Big Bad Wolf Jakarta 2026 resmi dibuka pada 29 April 2026 tepat pukul 00.00 WIB pada Rabu (29/4) di ICE BSD City Hall 2–3A. Pembukaan yang dilakukan pada tengah malam ini ditandai dengan pembagian 1.000 buku gratis kepada 1.000 pengunjung pertama.

Menariknya, pameran ini memiliki durasi operasional 24 jam penuh selama lima hari berturut-turut hingga 3 Mei 2026.

Kembalinya konsep operasional tanpa henti selama 24 jam menjadikan gelaran tahun ini sebagai salah satu agenda literasi yang paling dinantikan. Masyarakat kini bisa datang kapan saja, baik tengah malam, dini hari, hingga siang dan malam.

Marthius Wandi Budianto, Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia, menilai bahwa pembukaan di waktu tengah malam mencerminkan komitmen BBW dalam memperluas akses membaca.

“BBW Jakarta 2026 bukan sekadar bazar buku. Ini adalah perayaan 10 tahun perjalanan kami bersama masyarakat Indonesia dan menjadi destinasi literasi Indonesia. Kami hadir 24 jam nonstop karena semangat membaca tidak mengenal waktu. Kami ingin menghadirkan pengalaman berburu buku yang lebih meriah, lebih besar, dan lebih berkesan dan nyaman bagi seluruh keluarga Jakarta dan sekitarnya,” kata Marthius dalam keterangannya.

Sementara itu, Andrew Yap selaku Founder Big Bad Wolf Books menegaskan peran penting Indonesia dalam perjalanan global BBW.

“Selama satu dekade di Indonesia, kami melihat bagaimana buku mampu membuka wawasan, membangun mimpi, dan mengubah masa depan. Jakarta selalu memiliki energi luar biasa, dan kami bangga dapat kembali menghadirkan akses buku yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dalam penyelenggaraan kali ini, tersedia jutaan buku internasional dari berbagai kategori, mulai dari buku anak, novel, bisnis, pengembangan diri, referensi, hobi, hingga pendidikan, dengan potongan harga mencapai 90 persen.

Kolaborasi dengan mitra strategis juga turut meningkatkan kenyamanan pengunjung. PT Bank Central Asia Tbk hadir sebagai mitra perbankan resmi dengan beragam penawaran eksklusif, termasuk tambahan diskon hingga 15 persen pada BCA Day yang berlangsung 29 April 2026, serta berbagai promo lain selama periode penjualan.