Sering Tidak Nafsu Makan? Lakukan 10 Tips Ini agar Selera Makan Kembali!

Ilustrasi makanan (Magnific)
JawaPos.com - Nafsu makan yang menurun sering kali dianggap masalah sepele. Padahal, kondisi ini bisa berdampak serius jika berlangsung lama, mulai dari tubuh lemas, kekurangan nutrisi, hingga penurunan berat badan yang tidak sehat.
Baik anak-anak maupun orang dewasa bisa mengalami penurunan selera makan. Penyebabnya pun beragam, mulai dari stres, kelelahan, gangguan pencernaan, hingga pola makan yang tidak teratur. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
Karena itu, penting untuk mengetahui cara menambah nafsu makan secara tepat. Dengan langkah sederhana dan konsisten, selera makan bisa kembali normal dan tubuh tetap mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan.
Dilansir dari laman resmi Alodokter dan Hello Sehat, berikut cara efektif meningkatkan nafsu makan yang bisa Anda coba.
1. Rutin Berolahraga Ringan
Olahraga menjadi salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan nafsu makan. Aktivitas fisik membantu membakar kalori dan energi, sehingga tubuh secara alami akan merasa lapar. Selain itu, olahraga juga merangsang pelepasan hormon yang memperbaiki suasana hati dan meningkatkan selera makan. Anda bisa mencoba jalan kaki santai, yoga, atau jogging ringan sekitar 30–60 menit sebelum makan.
2. Makan Sedikit tapi Lebih Sering
Jika sulit menghabiskan porsi besar, jangan memaksakan diri. Sebagai gantinya, bagi waktu makan menjadi 5–7 kali sehari dengan porsi kecil. Cara ini membantu tubuh tetap mendapatkan asupan kalori tanpa membuat perut terasa penuh atau begah. Pola makan seperti ini juga efektif untuk meningkatkan nafsu makan secara bertahap.
3. Tetapkan Jadwal Makan Teratur
Biasakan makan pada jam yang sama setiap hari. Pola makan teratur akan melatih tubuh mengenali waktu lapar dan kenyang secara alami. Jika Anda menunggu lapar baru makan, justru jadwal makan bisa berantakan. Dengan rutinitas yang konsisten, tubuh akan “terprogram” untuk merasa lapar di waktu tertentu.
