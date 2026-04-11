9 Manfaat Mandi Air Hangat untuk Kesehatan, Bisa Redakan Stres hingga Bikin Tidur Nyenyak

JawaPos.com - Mandi air hangat sering dianggap sebagai cara sederhana untuk melepas penat setelah beraktivitas seharian. Namun, di balik sensasi nyaman tersebut, ternyata terdapat berbagai manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh.

Air hangat tidak hanya membantu membersihkan tubuh, tetapi juga memberikan efek relaksasi yang berdampak pada sistem saraf, otot, hingga sirkulasi darah. Tak heran, banyak orang menjadikan mandi air hangat sebagai bagian dari rutinitas harian untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Melansir dari laman Alodokter dan Halodoc, berikut berbagai manfaat mandi air hangat yang perlu diketahui.

1. Meredakan Nyeri Otot dan Pegal-Pegal

Salah satu manfaat utama mandi air hangat adalah membantu meredakan nyeri otot. Suhu hangat dapat mengendurkan otot yang tegang serta meningkatkan elastisitas jaringan tubuh. Hal ini sangat bermanfaat bagi Anda yang sering mengalami pegal setelah beraktivitas atau berolahraga. Sensasi hangat juga membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada sendi.

2. Membantu Tidur Lebih Nyenyak

Mandi air hangat sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas istirahat. Efek relaksasi dari air hangat membantu tubuh lebih rileks dan siap memasuki fase tidur. Penurunan suhu tubuh setelah mandi juga memberikan sinyal alami bagi otak untuk beristirahat, sehingga Anda bisa tertidur lebih cepat.

3. Mengurangi Stres dan Menenangkan Pikiran

Air hangat dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang berfungsi menurunkan stres. Sensasi nyaman saat mandi juga membantu menenangkan sistem saraf setelah aktivitas yang melelahkan. Karena itu, mandi air hangat kerap menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental.