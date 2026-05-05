9 Kuliner Legend yang Wajib Dicoba Saat di Pasar Oro-oro Dowo Malang, dari Jajanaan hingga Makanan!

Rekomendasi kuliner legend di Pasar Oro-oro Dowo Malang
JawaPos.com – Malang menyimpan banyak pilihan kuliner pasar tradisional yang lezat dan sangat terjangkau untuk semua kalangan.
Salah satu yang paling populer adalah Pasar Oro-oro Dowo yang berlokasi di pusat kota dan mudah diakses dari berbagai titik strategis.
Pasar ini buka setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 17.00, meski sebagian besar pedagang kuliner sarapan hanya berjualan hingga sekitar pukul 11.00–13.00.
Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Traveloka pada Selasa (5/5), berikut sembilan rekomendasi kuliner legend di Pasar Oro-oro Dowo Malang.
1. Nasi Buk Hj Supina
Warung yang menyajikan kuliner khas Madura ini menawarkan nasi sayur lengkap dengan aneka lauk seperti empal, ayam, atau daging sapi berbumbu khas dengan harga mulai dari Rp 17.000 hingga Rp 30.000 per porsi.
Tersedia pula menu tambahan seperti bubur Madura seharga Rp 8.000 dan lupis manis seharga Rp 10.000 yang sangat cocok sebagai camilan pelengkap.
Porsi yang mengenyangkan dengan bumbu khas yang sangat lezat menjadikan warung ini salah satu favorit pengunjung untuk sarapan maupun makan siang.
2. Gudeg Dewi Ayu
Warung ini menghadirkan sajian gudeg yang sangat otentik dan lezat tanpa harus jauh-jauh berkunjung ke Yogyakarta.
