Bukan Cuma Makanan, Surabaya Juga Punya 11 Kuliner Minuman Khas yang Sayang Dilewatkan

rekomendasi kuliner minuman khas Surabaya.

JawaPos.com - Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner minuman khas yang unik, menyegarkan, dan sangat sayang untuk dilewatkan.

Dari minuman herbal tradisional dengan segudang manfaat kesehatan hingga es campur yang memanjakan lidah dengan berbagai topping segar, minuman khas di Surabaya hadir dengan cita rasa yang sangat khas dan beragam.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi minuman khas terbaik di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Traveloka dan Lapis Pahlawan pada Minggu (3/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner minuman khas Surabaya.

1. Es Sinom