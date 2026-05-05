Lelah Secara Emosional? Simak 5 Tips Memulihkan Kembali Energi Anda

JawaPos.com – Menjaga kesehatan mental dan fisik bergantung pada kemampuan mengenali apa yang menguras energi emosional Anda.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kelelahan emosional, termasuk hubungan tidak sehat, stres berlebihan, sikap negatif, dan lingkungan kurang mendukung.

Paparan terus-menerus terhadap stresor ini dapat menyebabkan kelelahan, kecemasan, dan bahkan depresi.

Yang nantinya berdampak negatif pada kesejahteraan Anda secara keseluruhan.

Karena hubungan antara pikiran dan tubuh, kelelahan emosional juga dapat mengakibatkan gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, penurunan imunitas, dan perubahan nafsu makan.

Dilansir English jagran, berikut lima tips sederhana untuk membantu Anda mengatasi tantangan ini.

1. Cukup tidur