6 Tips Atasi Sakita Kepala Tanpa Obat, Salah Satunya Minum Kopi dengan Takaran yang Tepat

JawaPos.com-Sakit kepala atau pusing adalah bentuk keluhan yang cukup sering dialami banyak orang, dengan penyebab yang beragam.

Beberapa faktor pemicunya berasal dari stres, aktivitas fisik, kondisi perut kosong, paparan bau menyengat, kebiasaan mengikat rambut terlalu kencang, cuaca panas, sampai konsumsi makanan tertentu.

Biasanya rasa pusing bisa disembuhkan dengan parasetamol ataupun obat nyeri. Namun, bagi anda yang tidak mau ketergantungan terhadap obat, anda bisa mencoba beberapa cara berikut ini.

Berdasarkan informasi yang kami rangkum dari laman keslan.kemkes.go.id dan puskesmasbanyumulek-dikes. lombokbaratkab.go.id berikut langkah-langkah yang dapat anda lakukan, untuk mengatasi pusing tanpa obat.

Tidur

Saat kepala anda pusing, mata akan jauh lebih sensitif terhadap suara begitu pula pendengaran. Oleh karena itu, tidur dan beristirahat merupakan solusi. Saat tidur, otak anda akan memproduksi senyawa yang mampu meredakan nyeri dan rasa sakit. Disarankan untuk beristirahat dalam ruangan yang hening dan redup.

Minum kopi

Kafein di dalam kopi mampu mengatasi nyeri di dalam tubuh. Kafein dalam takaran kecil mampu menjadi solusi mengobati sakit kepala. Konsumsi maksimal 1-2 cangkir kopi. Perlu diperhatikan, konsumsi kopi berlebih justru memicu rasa sakit kepala.

Kompres

Mengompres bagian belakang leher juga mampu mengobati rasa sakit kepala. Baik kompres hangat maupun dingin mampu meredakan rasa tegang, akibat rasa sakit kepala.

Meditasi

Meditasi dan juga yoga mampu meredakan rasa sakit kepala. Meditasi mampu memberikan efek relaksasi pada tubuh anda. Sementara yoga mampu memberikan gerakan-gerakan yang mampu meredakan rasa sakit. Perlu diperhatikan untuk menghindari gerakan membungkuk saat melakukan gerakan yoga.

Hirup aroma terapi

Aktivitas menghirup aromaterapi mampu mengobati sakit kepala. Aroma lavender, jeruk, eucalyptus, chamomile, dan rosemary mampu memberikan efek relaksasi, sehingga otot kepala tidak tegang, dan rasa sakit bisa mereda.