3 Bukti Ilmiah Mengapa Tidur Siang Membantu Fokus dan Kesehatan Mental Lebih Baik

JawaPos.Com - Ritme harian yang padat sering membuat energi menurun di tengah hari. Mata terasa berat, fokus mulai berkurang, dan pikiran menjadi tidak sejelas sebelumnya.

Dalam kondisi seperti ini, banyak orang memilih untuk tetap memaksakan diri bekerja tanpa jeda.

Padahal, tubuh dan otak memiliki cara alami untuk memulihkan energi, salah satunya melalui tidur siang.

Tidur siang sering dianggap sebagai kebiasaan sederhana yang tidak terlalu penting.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa istirahat singkat di siang hari memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari yang terlihat.

Tidak hanya membantu mengembalikan energi, tidur siang juga berperan dalam meningkatkan fungsi otak serta menjaga kesehatan mental.

Dilansir dari Yourtango, inilah tiga bukti ilmiah yang menjelaskan mengapa tidur siang dapat membantu fokus dan kesehatan mental menjadi lebih baik.

1. Tidur Siang Membantu Memulihkan Fungsi Kognitif dan Daya Ingat

Penelitian dalam bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa tidur siang memiliki peran penting dalam proses konsolidasi memori.

Ketika seseorang tidur, otak bekerja untuk mengolah informasi yang telah diterima sebelumnya, memperkuat ingatan, serta membuang informasi yang tidak diperlukan.

Istirahat singkat selama 10 hingga 30 menit dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan konsentrasi.

Setelah bangun, otak terasa lebih segar dan siap untuk menerima informasi baru.

Hal ini terjadi karena tidur siang memberi kesempatan pada otak untuk “mengatur ulang” aktivitasnya.

Dalam situasi kerja atau belajar, manfaat ini sangat terasa. Fokus yang sebelumnya menurun dapat kembali meningkat, sehingga produktivitas pun ikut membaik.