7 Kebiasaan yang Memperburuk Depresi dan Kesehatan Mental Menurut Psikologi, Perhatikan!

JawaPos.com – Depresi adalah gangguan yang memengaruhi ratusan juta orang di seluruh dunia tanpa memandang usia atau latar belakang.

Kondisi kesehatan mental ini memang tidak dipilih oleh siapapun, namun bukan berarti seseorang tidak punya kendali atas perjalanannya.

Sejumlah penelitian mengungkap bahwa ada kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari dapat memperburuk kondisi kejiwaan seseorang secara signifikan.

Psikologi modern telah mengidentifikasi tujuh pola perilaku yang tampak biasa namun ternyata memiliki kaitan erat dengan memburuknya gangguan ini.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/4), Berikut tujuh kebiasaan yang memperburuk depresi dan kesehatan mental kata psikologi.

1. Pola makan yang buruk

Apa yang dikonsumsi setiap hari ternyata memiliki dampak langsung terhadap kondisi emosional dan suasana hati seseorang.

Sebuah studi yang diterbitkan di American Journal of Psychiatry menemukan bahwa pola makan ala Barat yang kaya makanan olahan dan gula dikaitkan dengan tingkat kecemasan yang lebih tinggi.

Para peneliti menduga bahwa komposisi mikrobioma dalam sistem pencernaan memainkan peran penting dalam memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang.