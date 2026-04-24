Postgraduate Syndrome? Pahami Mengapa Kesehatan Mental Terganggu Setelah Lulus Kuliah dan Bagaimana Cara Menghadapinya

JawaPos.com-Kehidupan setelah lulus kuliah bisa jadi justru menjadi fase yang cukup berat bagi mental health mantan mahasiswa.

Kondisi kompleks yang mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa setelah lulus bisa terjadi karena berbagai penyebab.

Seperti rasa takut tertinggal dan menjadi pengangguran, ditengah kondisi persaingan kerja yang semakin ketat, terbatasnya lapangan kerja, serta banyaknya posisi yang masih ditempati oleh pekerja senior yang belum memasuki masa pensiun.

Selain itu, quarter life crisis yang muncul setelah lulus kuliah memicu kondisi postgraduate blues ini.

Tekanan finansial sering menjadi beban besar ketika harus menghadapi biaya hidup, sementara banyak lulusan perguruan tinggi yang menjadi satu-satunya harapan keluarga, namun belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Ketiga, kondisi transisi kehidupan kampus menuju kehidupan dunia nyata juga menjadi tantangan tersendiri.

Rutinitas kampus yang padat dan terstruktur seringkali berbeda jauh dengan realita kehidupan setelah lulus. Sehingga memberikan guncangan mental bagi mantan mahasiswa.

Melansir informasi dari laman psychcentral.com gejala seseorang yang mengalami postgraduate blues antara lain munculnya rasa cemas, hampa, insomnia, kehilangan minat, sampai depresi yang memunculkan pikiran untuk self harm dan percobaan bunuh diri.

Perlu langkah yang tepat untuk membantu memahami bahwa fase postgraduate blues hanya bersifat sementara. Kebahagiaan tetap bisa diciptakan melalui kebiasaan hidup, sehingga seseorang tidak terjebak pada prasangka dan pikiran negatif terus menerus.