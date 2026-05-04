11 Kebiasaan Boros yang Kerap Dinilai Orang Hemat Menurut Psikologi

JawaPos.com – Gaya hidup hemat semakin banyak diadopsi oleh masyarakat modern yang mulai menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Psikologi perilaku finansial mengungkap bahwa pola pikir seseorang terhadap uang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mereka pegang dalam kehidupan sehari-hari.

Orang yang terbiasa hidup hemat cenderung sangat sadar terhadap pemborosan di sekitar mereka dan secara diam-diam menghakimi perilaku tersebut.

Sementara boros sering dianggap sebagai pilihan gaya hidup biasa, bagi mereka yang disiplin secara finansial hal itu adalah sinyal ketidakpedulian yang mengganggu.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (4/5), berikut adalah sebelas perilaku pemborosan yang kerap diamati dan dinilai secara diam-diam oleh orang-orang dengan pola pikir finansial yang ketat.

1. Mengutamakan kemudahan instan meski harus bayar lebih mahal

Mengandalkan layanan pesan antar, belanja ekspres, atau berbagai solusi instan lainnya hanya demi kenyamanan sesaat menghabiskan uang jauh lebih banyak dari yang disadari.

Orang yang hidup hemat cenderung mengatasi ketidaknyamanan dengan cara yang lebih sehat daripada membayar harga premium hanya untuk kepraktisan semata.

2. Menggunakan produk sekali pakai secara rutin