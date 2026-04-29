5 Tanda Jelas Anda Boros Tanpa Sadar dan Solusinya, Apa Saja?

JawaPos.com – Di era digital ini, hampir semuanya ada di ujung jari setiap orang, mulai dari bahan makanan hingga pakaian.

Bahkan handphone telah menjadi metode pembayaran utama, yang mengakibatkan peningkatan penggunaan kartu kredit dan layanan pascabayar lebih dari sebelumnya.

Selain itu, orang-orang hampir tidak mengontrol pengeluaran mereka dan mudah menghabiskan uang.

Ini pun memperburuk kesehatan keuangan mereka dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, berikut lima tanda jelas Anda boros dan harus segera diwaspadai agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat secara finansial.

1. Laporan rekening bank mengungkap semuanya

Saat Anda melihat laporan keuangan, tampaknya Anda menghabiskan uang tanpa tujuan anggaran atau manajemen keuangan yang jelas.

Misalnya, Rp30.000 untuk secangkir kopi, Rp50.000 untuk makanan, dan lainnya.

Ini disebut 'pengeluaran mikro,' yang tidak membawa manfaat bagi pertumbuhan keuangan Anda dan secara signifikan menurunkannya dari hari ke hari.