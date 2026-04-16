Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
16 April 2026, 16.38 WIB

Bukan Karena Malas atau Boros, Ini Cara Kemiskinan Mengubah Cara Berpikir

Ilustrasi Kemiskinan (Freepik) - Image

Ilustrasi Kemiskinan (Freepik)

JawaPos.com - Selama ini, kemiskinan sering dipahami sebagai akibat dari kurangnya usaha, disiplin, atau kemampuan mengendalikan diri. 

Narasi tersebut begitu kuat sehingga banyak orang menganggap bahwa kondisi ekonomi sepenuhnya ditentukan oleh pilihan individu. Padahal, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat.

Berbagai penelitian dalam bidang psikologi dan perilaku menunjukkan bahwa kemiskinan justru memengaruhi cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan. 

Dalam kondisi serba terbatas, fokus utama manusia secara alami bergeser dari perencanaan jangka panjang ke upaya bertahan hidup hari ini.

Artikel ini membahas bagaimana kemiskinan membentuk pola pikir, mengubah prioritas, dan memengaruhi kemampuan seseorang dalam merencanakan masa depan dilansir dari Behavioral Scientist pada Rabu (15/04). 

Dengan memahami hal ini, perspektif tentang kemiskinan dapat menjadi lebih utuh dan tidak semata-mata menyalahkan individu.

Hidup dalam “Saat Ini” yang Berkepanjangan
Salah satu dampak paling nyata dari kemiskinan adalah kecenderungan untuk fokus pada kebutuhan jangka pendek. 

Ketika seseorang tidak yakin dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau tagihan harian, memikirkan masa depan menjadi hal yang sulit dilakukan.

Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang diambil sering kali terlihat “tidak bijak” dari sudut pandang luar. 

Namun, bagi mereka yang mengalaminya, pilihan tersebut justru merupakan respons rasional terhadap situasi yang mendesak.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore