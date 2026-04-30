Orang yang Membaca Setiap Pesan tetapi Jarang Membalas Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Di era komunikasi digital, kebiasaan membaca pesan tanpa membalas—sering disebut “read but no reply”—menjadi fenomena yang umum. Banyak orang merasa diabaikan atau bahkan tersinggung ketika pesannya dibaca tetapi tidak mendapat respons.



Namun, dari sudut pandang psikologi, perilaku ini tidak selalu berarti seseorang tidak peduli. Justru, bisa jadi ada karakteristik kepribadian tertentu yang mendasarinya.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang yang cenderung membaca pesan tetapi jarang membalas:



1. Cenderung Introvert



Orang dengan kepribadian introvert biasanya lebih selektif dalam berkomunikasi. Mereka bisa membaca pesan karena ingin tetap terhubung, tetapi membutuhkan energi ekstra untuk membalas. Interaksi sosial, bahkan yang berbentuk digital, tetap bisa terasa melelahkan bagi mereka.



2. Overthinker (Terlalu Banyak Berpikir)



Beberapa orang tidak langsung membalas pesan karena mereka terlalu memikirkan respons yang “tepat.” Mereka takut salah bicara, disalahpahami, atau memberi kesan yang keliru. Akibatnya, mereka menunda balasan—kadang sampai akhirnya tidak membalas sama sekali.



3. Perfeksionis dalam Komunikasi



Mirip dengan overthinker, tetapi lebih spesifik: mereka ingin setiap balasan terlihat sempurna. Mereka mungkin membaca pesan, lalu berpikir, “Nanti saja kalau sudah bisa jawab dengan baik.” Sayangnya, “nanti” itu sering tidak pernah datang.



4. Memiliki Batasan Pribadi yang Kuat



Tidak semua orang merasa harus selalu responsif. Orang dengan batasan pribadi yang sehat memahami bahwa mereka tidak wajib membalas semua pesan segera. Mereka memilih kapan dan kepada siapa mereka ingin merespons.



5. Mudah Terdistraksi



Kadang alasannya sederhana: mereka membaca pesan saat sedang sibuk, lalu lupa membalas. Dalam dunia yang penuh distraksi seperti sekarang, hal ini sangat umum terjadi—bukan karena tidak peduli, tetapi karena perhatian mereka teralihkan.



6. Menghindari Konflik atau Percakapan Sulit



Jika isi pesan berpotensi memicu konflik atau diskusi yang tidak nyaman, beberapa orang memilih diam. Ini adalah bentuk avoidance coping, yaitu strategi menghindari situasi yang menimbulkan stres.



7. Tidak Menganggap Semua Pesan Perlu Dibalas



Ada juga orang yang secara alami berpikir bahwa tidak semua pesan membutuhkan respons. Misalnya, pesan yang sifatnya informatif atau tidak mengandung pertanyaan sering dianggap tidak perlu dibalas.



8. Fokus pada Prioritas dan Manajemen Waktu



Orang yang sangat fokus pada pekerjaan atau tujuan tertentu mungkin sengaja menunda balasan pesan agar tidak mengganggu produktivitas. Mereka membaca pesan untuk memastikan tidak ada hal mendesak, tetapi memilih membalas di waktu yang lebih tepat.



Perilaku membaca pesan tanpa membalas tidak selalu mencerminkan sikap cuek atau tidak menghargai orang lain. Dalam banyak kasus, hal ini berkaitan dengan kepribadian, kebiasaan berpikir, atau cara seseorang mengelola energi dan waktu.



Jika kamu sering berada di posisi sebagai “penerima yang tidak dibalas,” penting untuk tidak langsung mengambil kesimpulan negatif. Sementara itu, jika kamu termasuk orang yang jarang membalas, mungkin ada baiknya mulai memberi respons singkat sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain.



