Orang yang Tidak Banyak Berbagi Informasi di Media Sosial Seringkali Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang membagikan aktivitas, pemikiran, bahkan hal-hal pribadi secara terbuka.

Namun, ada juga sebagian individu yang memilih untuk tidak banyak berbagi informasi di platform tersebut. Mereka cenderung lebih tertutup dalam dunia digital—bukan berarti anti-sosial, tetapi lebih selektif.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan ini sering kali berkaitan dengan karakter dan pola kepribadian tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat tujuh ciri kepribadian yang umum dimiliki oleh orang-orang yang tidak banyak berbagi informasi di media sosial:

1. Lebih Menghargai Privasi

Orang yang jarang membagikan kehidupan pribadinya biasanya memiliki batasan yang jelas antara ruang publik dan pribadi. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu diketahui orang lain. Bagi mereka, menjaga privasi adalah bentuk perlindungan diri, baik secara emosional maupun sosial.

2. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Individu ini cenderung reflektif dan sadar akan apa yang mereka rasakan serta pikirkan. Mereka tidak merasa perlu mencari validasi eksternal melalui “likes” atau komentar. Kepuasan mereka lebih berasal dari dalam diri daripada dari pengakuan sosial.

3. Selektif dalam Berinteraksi