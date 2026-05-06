Orang yang Menyukai Waktu Sendirian Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menyukai waktu sendirian./Magnific/meuwmanita JawaPos.com - Di dunia yang semakin ramai dan serba terhubung, menikmati waktu sendirian sering kali disalahpahami. Banyak orang menganggap kesendirian sebagai tanda kesepian, anti-sosial, atau bahkan kurang bahagia.

Namun, dalam perspektif psikologi, hal tersebut justru bisa menunjukkan kekuatan mental dan kedalaman kepribadian yang tidak dimiliki semua orang.

Faktanya, orang yang nyaman dengan waktu sendirian sering kali memiliki karakteristik unik dan langka. Mereka bukan menghindari dunia, tetapi justru memahami diri mereka dengan cara yang lebih mendalam.

Dilasnir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat tujuh ciri kepribadian langka yang biasanya dimiliki oleh orang yang menyukai waktu sendirian:

1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang menikmati kesendirian cenderung memiliki self-awareness yang kuat. Mereka terbiasa merenung, memahami emosi, serta mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri.

Waktu sendirian menjadi ruang untuk refleksi, bukan pelarian. Mereka mampu mengevaluasi keputusan hidup dengan lebih jernih dibandingkan orang yang terus-menerus terdistraksi oleh lingkungan sosial.

2. Mandiri Secara Emosional