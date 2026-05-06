10 Ciri Kepribadian Orang yang Minum Kopi Hitam Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Kopi hitam sering dianggap sebagai minuman “serius”. Tanpa gula, tanpa susu, rasanya pahit dan tajam—tidak semua orang menyukainya.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat beberapa penelitian psikologi menunjukkan bahwa preferensi terhadap rasa pahit, termasuk kopi hitam, bisa berkaitan dengan karakter dan kepribadian seseorang.

Tentu saja, ini bukan aturan mutlak, tetapi pola-pola ini cukup sering ditemukan dalam studi perilaku dan preferensi rasa.

1. Cenderung Sederhana dan Apa Adanya

Orang yang minum kopi hitam biasanya tidak suka hal yang terlalu rumit. Mereka cenderung praktis dan langsung ke inti.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan gaya hidup minimalis dan kepribadian yang tidak membutuhkan banyak “tambahan” untuk merasa puas.

2. Mandiri dan Percaya Diri

Memilih kopi hitam—yang rasanya kuat dan tidak semua orang tahan—sering mencerminkan keberanian dalam mengambil keputusan sendiri.

Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh tren atau opini orang lain.