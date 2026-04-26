8 Ungkapan Menyakitkan yang Sering Didengar Perempuan yang Terus-Menerus Meminta Maaf, Menurut Psikologi

seseorang yang terus menerus meminta maaf.
JawaPos.com - Kebiasaan meminta maaf adalah hal yang pada dasarnya positif. Ia mencerminkan empati, kesadaran diri, dan tanggung jawab sosial.
Namun ketika seseorang terutama perempuan meminta maaf secara berlebihan, bahkan untuk hal-hal kecil atau yang bukan kesalahannya, hal itu sering kali memiliki akar psikologis yang lebih dalam.
Dalam banyak kasus, perilaku ini tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari pengalaman masa lalu, pola asuh, dinamika sosial, hingga tekanan budaya yang menuntut perempuan untuk selalu “menyenangkan orang lain.”
Sayangnya, perempuan yang memiliki kecenderungan ini sering kali juga tumbuh dalam lingkungan yang penuh kritik, penolakan, atau validasi yang minim. Akibatnya, mereka terbiasa menenangkan situasi dengan satu kata: “maaf.”
Dilansir dari Expert Editor, menurut perspektif psikologi, ada sejumlah ungkapan menyakitkan yang kerap mereka dengar—baik secara langsung maupun tersirat—yang memperkuat kebiasaan tersebut.
1. “Kamu terlalu sensitif”
Kalimat ini tampak sederhana, tetapi dampaknya besar. Ketika emosi seseorang dianggap berlebihan, ia belajar bahwa perasaannya tidak valid.
Akhirnya, untuk menghindari konflik atau penolakan, ia memilih meminta maaf bahkan sebelum benar-benar mengungkapkan perasaannya.
2. “Ini salah kamu”
Penyalahkan yang terus-menerus, terutama sejak kecil, dapat membuat seseorang menginternalisasi rasa bersalah.
Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan learned guilt, yaitu kondisi di mana seseorang merasa bertanggung jawab atas hampir segala hal yang terjadi di sekitarnya—bahkan yang di luar kendalinya.
3. “Kalau kamu tidak begitu, ini tidak akan terjadi”
Kalimat ini memperkuat keyakinan bahwa dirinya adalah sumber masalah. Lama-kelamaan, muncul pola pikir:
“Lebih baik aku minta maaf duluan daripada disalahkan.”
Ini adalah bentuk mekanisme perlindungan diri.
4. “Kamu harusnya tahu”
Ungkapan ini menciptakan standar yang tidak realistis. Seseorang diharapkan memahami sesuatu tanpa pernah dijelaskan.
Akibatnya, perempuan yang sering mendengar ini akan merasa selalu “kurang” dan lebih cepat meminta maaf saat merasa tidak memenuhi ekspektasi.
5. “Jangan bikin masalah”
Pesan ini sering diterjemahkan sebagai:
“Jangan menyuarakan kebutuhanmu.”
Dalam jangka panjang, ini membuat seseorang menghindari konflik dengan cara merendahkan diri—termasuk meminta maaf tanpa alasan yang jelas.
6. “Kamu terlalu banyak menuntut”
Ketika kebutuhan dasar dianggap sebagai tuntutan berlebihan, seseorang belajar untuk menekan keinginannya sendiri.
Permintaan maaf kemudian menjadi alat untuk “menetralisir” keberadaan dirinya agar tidak dianggap merepotkan.
7. “Sudahlah, tidak usah dibesar-besarkan”
Ini adalah bentuk emotional invalidation. Perasaan yang sebenarnya penting dianggap tidak signifikan.
Orang yang sering mendengar ini cenderung meragukan emosinya sendiri, lalu menggantinya dengan permintaan maaf.
8. “Kamu harus lebih baik dari ini”
Meskipun terdengar seperti motivasi, jika disampaikan tanpa empati, kalimat ini bisa menciptakan rasa tidak pernah cukup.
Perempuan yang tumbuh dengan standar seperti ini sering merasa bersalah hanya karena menjadi dirinya sendiri.
Mengapa Perempuan Lebih Rentan?
Dari sudut pandang psikologi sosial, perempuan sering dibesarkan dengan ekspektasi untuk:
Menjaga harmoni
Tidak menimbulkan konflik
Bersikap “baik” dan menyenangkan
Kombinasi antara tekanan budaya dan pengalaman personal membuat mereka lebih rentan mengembangkan kebiasaan over-apologizing.
Dampak Psikologis
Kebiasaan meminta maaf berlebihan dapat berdampak pada:
Harga diri yang rendah
Kecemasan sosial
Kesulitan menetapkan batasan
Kelelahan emosional
Dalam jangka panjang, ini bisa menghambat kemampuan seseorang untuk mengekspresikan diri secara autentik.
Cara Mengubah Pola Ini
Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi beberapa langkah berikut bisa membantu:
1. Sadari pola
Perhatikan kapan dan mengapa kamu meminta maaf.
2. Ganti dengan kalimat lain
Alih-alih “maaf”, gunakan:
“Terima kasih sudah menunggu”
“Aku menghargai kesabaranmu”
3. Validasi diri sendiri
Belajar mengatakan: “Perasaanku valid.”
4. Tetapkan batasan
Tidak semua hal membutuhkan permintaan maaf.
Penutup
Perempuan yang sering meminta maaf bukanlah lemah—justru sering kali mereka adalah individu yang sangat peka, peduli, dan ingin menjaga hubungan tetap baik. Namun, ketika kebiasaan ini berakar dari luka psikologis, penting untuk mulai menyadarinya dan perlahan mengubahnya.
