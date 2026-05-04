Perempuan Semakin Menarik Seiring Bertambahnya Usia, Setelah Meninggalkan 8 Kebiasaan Buruk Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada anggapan lama bahwa daya tarik seseorang memudar seiring bertambahnya usia. Namun, psikologi modern justru menunjukkan hal yang sebaliknya—banyak perempuan justru menjadi lebih menarik, karismatik, dan memikat seiring waktu.

Bukan semata karena penampilan fisik, tetapi karena kedewasaan emosional, cara berpikir, dan kualitas kepribadian yang berkembang. Menariknya, perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang secara sadar atau tidak sadar mereka tinggalkan.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), terdapat 8 kebiasaan buruk yang biasanya sudah ditinggalkan oleh perempuan yang semakin menarik seiring bertambahnya usia:

1. Berhenti Mencari Validasi dari Orang Lain

Di usia yang lebih muda, banyak perempuan merasa perlu disukai semua orang. Mereka cenderung mencari pengakuan, baik dari pasangan, teman, maupun lingkungan sosial.

Namun seiring waktu, perempuan yang matang memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh opini orang lain. Mereka lebih fokus pada bagaimana mereka memandang diri sendiri.

Hasilnya: Aura percaya diri yang alami—dan ini sangat menarik.

2. Tidak Lagi Terjebak dalam Perbandingan Sosial

Membandingkan diri dengan orang lain adalah kebiasaan yang melelahkan dan merusak harga diri.