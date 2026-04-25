Orang yang Meremehkan Diri Sendiri Sering Melakukan 8 Kesalahan Ini Menurut Psikologi

Dalam psikologi, kondisi ini sering berkaitan dengan low self-esteem (harga diri rendah), yang dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.



Orang yang terbiasa meremehkan dirinya sendiri sering tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam pola kesalahan yang berulang.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kesalahan umum yang sering dilakukan, beserta penjelasan psikologisnya.



1. Terlalu Fokus pada Kekurangan



Alih-alih melihat gambaran diri secara utuh, mereka cenderung hanya memperhatikan kelemahan. Dalam psikologi kognitif, ini disebut sebagai negative bias, yaitu kecenderungan otak untuk lebih menyoroti hal negatif dibandingkan positif.



Akibatnya, sekecil apa pun kesalahan terasa besar, sementara pencapaian justru dianggap tidak berarti.



2. Mengabaikan Pencapaian Sendiri



Orang dengan kecenderungan meremehkan diri sering berkata:



“Ah, itu cuma keberuntungan.”

“Semua orang juga bisa kok.”



Ini dikenal sebagai discounting the positive, yaitu mekanisme mental yang menolak mengakui keberhasilan sebagai sesuatu yang valid.



3. Membandingkan Diri Secara Tidak Sehat



Perbandingan sosial memang normal, tetapi menjadi masalah ketika:



Selalu membandingkan diri dengan yang “lebih hebat”

Mengabaikan proses dan konteks



Psikologi menyebut ini sebagai upward social comparison yang tidak adaptif, karena justru menurunkan rasa percaya diri.



4. Takut Gagal Secara Berlebihan



Karena merasa dirinya “tidak cukup baik,” mereka cenderung:



Menghindari tantangan

Tidak mencoba hal baru



Padahal, dalam teori growth mindset, kegagalan adalah bagian penting dari proses belajar. Ketakutan ini justru menghambat perkembangan diri.



5. Terlalu Bergantung pada Validasi Orang Lain



Harga diri mereka sangat ditentukan oleh:



Pujian

Pengakuan

Penilaian eksternal



Dalam psikologi, ini disebut external validation dependency. Masalahnya, ketika validasi itu tidak datang, mereka langsung merasa tidak berharga.



6. Menggunakan Self-Talk Negatif



Dialog internal mereka sering dipenuhi kalimat seperti:



“Aku bodoh.”

“Aku pasti gagal.”

“Aku nggak pantas.”



Ini disebut negative self-talk, dan jika dibiarkan terus-menerus, dapat memperkuat keyakinan negatif tentang diri sendiri.



7. Sulit Menerima Pujian



Alih-alih menerima pujian dengan sederhana, mereka cenderung:



Menolak

Merendahkan kembali diri sendiri

Mengalihkan topik



Secara psikologis, ini terjadi karena pujian bertentangan dengan citra diri negatif yang sudah tertanam.



8. Menetapkan Standar yang Tidak Realistis



Ironisnya, banyak orang yang meremehkan diri justru menetapkan standar terlalu tinggi. Ketika gagal mencapainya, mereka semakin merasa tidak mampu.



Ini berkaitan dengan perfectionism maladaptive, yaitu perfeksionisme yang justru merusak kesehatan mental.



Penutup



Meremehkan diri sendiri sering dianggap sebagai bentuk kerendahan hati, padahal dalam banyak kasus, ini adalah tanda bahwa seseorang belum memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri.



Mengubah pola ini memang tidak instan. Namun, langkah awal yang penting adalah menyadari kesalahan-kesalahan tersebut. Dari sana, seseorang bisa mulai membangun self-awareness, mengembangkan pola pikir yang lebih realistis, dan perlahan memperbaiki cara memandang diri sendiri.



