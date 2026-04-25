10 Kebiasaan yang Sering Dilakukan Orang Dewasa, yang Terbiasa Hidup Hemat Sejak Kecil

JawaPos.Com - Cara seseorang memandang uang tidak terbentuk dalam waktu singkat. Banyak kebiasaan yang terlihat sederhana ternyata berakar dari pengalaman masa kecil yang terus terbawa hingga dewasa.

Mereka yang sejak dini terbiasa hidup hemat biasanya tumbuh dengan pola pikir yang berbeda dalam mengelola keuangan.

Bagi mereka, uang bukan sekadar alat untuk memenuhi keinginan, tetapi sesuatu yang perlu dijaga dan digunakan dengan bijak.

Kebiasaan yang tertanam sejak kecil perlahan menjadi bagian dari karakter, sehingga tanpa disadari memengaruhi setiap keputusan yang diambil.

Hal-hal kecil yang dilakukan sehari-hari sering menjadi cerminan dari kebiasaan tersebut.

Tanpa terlihat mencolok, tindakan-tindakan ini membantu menjaga kestabilan keuangan dan menciptakan rasa aman dalam menjalani kehidupan.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang dewasa yang terbiasa hidup hemat sejak kecil.

1. Membiasakan Diri Membuat Perhitungan Sebelum Membeli

Kebiasaan berpikir sebelum membeli sudah terbentuk sejak kecil. Setiap keputusan pengeluaran selalu melalui pertimbangan, meskipun untuk hal yang terlihat sederhana.

Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ada jeda untuk memastikan bahwa sesuatu memang layak untuk dibeli.

Pendekatan ini membantu menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan menjaga keseimbangan keuangan.

2. Menghargai Barang yang Dimiliki

Orang yang terbiasa hidup hemat cenderung lebih menghargai apa yang dimiliki.

Mereka tidak mudah mengganti barang hanya karena tren atau keinginan sesaat.