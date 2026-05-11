Dianggap Terlalu Hemat, Padahal Orang yang Menjalani 7 Kebiasaan Finansial Ini Justru Membuat Hidup Lebih Stabil

JawaPos.Com - Tekanan hidup sering membuat banyak orang merasa penghasilan yang dimiliki tidak pernah cukup.

Gaya hidup yang terus berubah, kebutuhan yang semakin banyak, hingga kebiasaan mengikuti standar sosial membuat kondisi finansial mudah goyah tanpa disadari.

Di tengah situasi seperti itu, sebagian orang memilih hidup lebih hati-hati dalam menggunakan uang.

Mereka sering dianggap terlalu hemat, terlalu banyak perhitungan, atau kurang menikmati hidup.

Padahal, kebiasaan yang mereka jalani justru membantu kehidupan menjadi lebih stabil dan jauh dari tekanan finansial berlebihan.

Bukan soal takut mengeluarkan uang, tetapi lebih kepada kemampuan memahami prioritas dan menjaga masa depan tetap aman.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kebiasaan finansial yang sering dimiliki orang-orang hemat dan membuat hidup mereka terasa lebih tenang.

1. Mereka Tidak Mudah Membeli Sesuatu Hanya karena Tren

Orang yang memiliki kondisi finansial stabil biasanya tidak mudah tergoda membeli sesuatu hanya karena sedang populer.

Mereka lebih memilih mempertimbangkan fungsi dan kebutuhan dibandingkan sekadar mengikuti tren sesaat.

Ketika banyak orang berlomba membeli barang terbaru demi terlihat keren, mereka justru berpikir apakah barang tersebut benar-benar penting atau hanya keinginan sementara.

Kebiasaan ini membuat pengeluaran lebih terkendali dan membantu mereka menghindari pemborosan yang sering tidak disadari.

Dalam jangka panjang, kemampuan menahan diri dari belanja impulsif membantu kondisi keuangan tetap aman meskipun penghasilan tidak selalu besar.

2. Mereka Selalu Memikirkan Kondisi Jangka Panjang