Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Fatah Elhusein
17 April 2026, 05.06 WIB

7 Olahraga Ringan Sebelum Haji agar Stamina Kuat, Ibadah Lancar dan Khusyuk

Ilustrasi peregangan (Freepik) - Image

Ilustrasi peregangan (Freepik)

JawaPos.com - Menunaikan ibadah haji bukan hanya soal kesiapan mental dan spiritual, tetapi juga membutuhkan kondisi fisik yang prima. Berdasarkan panduan dari laman Jelajah Bumi Group, Noorthoibah, dan Pesantren Daarut Tauhid Indonesia, jamaah akan menghadapi aktivitas fisik yang cukup berat, mulai dari berjalan jauh, thawaf mengelilingi Ka'bah, hingga sa'i antara Shafa dan Marwah. Tanpa persiapan fisik yang baik, ibadah bisa terasa melelahkan dan kurang maksimal.

Selain itu, kondisi cuaca di Arab Saudi yang cenderung panas juga menjadi tantangan tersendiri. Tubuh yang tidak terbiasa bergerak aktif berisiko cepat lelah bahkan jatuh sakit. Oleh karena itu, olahraga ringan sebelum berangkat haji sangat dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta mengurangi risiko cedera selama menjalankan ibadah.

Tak kalah penting, olahraga juga bisa menjadi bagian dari persiapan mental. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, jamaah dapat menjalani setiap rangkaian ibadah dengan lebih fokus, tenang, dan khusyuk.

Berikut adalah 7 jenis olahraga ringan yang bisa dilakukan sebelum berangkat haji

1. Jalan Kaki Rutin, Latihan Paling Realistis

Jalan kaki menjadi olahraga paling sederhana sekaligus paling relevan dengan aktivitas selama haji. Jamaah akan menempuh ribuan langkah setiap hari, sehingga membiasakan diri berjalan kaki sejak dini sangat penting. Mulailah dengan durasi 30–45 menit setiap hari atau minimal 3–4 kali dalam seminggu. Jika sudah terbiasa, Anda bisa menambah intensitas dengan membawa tas kecil agar tubuh lebih siap menghadapi kondisi sebenarnya.

2. Jogging Ringan untuk Daya Tahan Jantung

Selain jalan kaki, jogging ringan juga efektif meningkatkan stamina. Aktivitas ini membantu melatih kerja jantung dan paru-paru agar lebih optimal. Tidak perlu berlari cepat, cukup dengan ritme santai selama 20–30 menit, 2–3 kali dalam seminggu. Konsistensi jauh lebih penting dibandingkan kecepatan.

3. Senam atau Aerobik untuk Fleksibilitas Tubuh

Senam ringan atau aerobik bisa menjadi pilihan bagi yang ingin olahraga lebih variatif. Gerakan dalam senam membantu melatih kelenturan tubuh sekaligus memperkuat otot inti. Olahraga ini cocok dilakukan di rumah atau bersama komunitas agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Kumpulan Doa Lengkap untuk Ibadah Haji, Panduan Penting agar Lebih Khusyuk di Tanah Suci - Image
Haji

Kumpulan Doa Lengkap untuk Ibadah Haji, Panduan Penting agar Lebih Khusyuk di Tanah Suci

17 April 2026, 04.51 WIB

10 Barang Wajib Haji yang Tak Boleh Tertinggal, Jamaah Wajib Catat! - Image
Haji

10 Barang Wajib Haji yang Tak Boleh Tertinggal, Jamaah Wajib Catat!

17 April 2026, 04.39 WIB

Kloter Pertama Pemberangkatan Haji Mulai 22 April, Pemerintah Siapkan 16 Embarkasi - Image
Haji

Kloter Pertama Pemberangkatan Haji Mulai 22 April, Pemerintah Siapkan 16 Embarkasi

16 April 2026, 04.29 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore