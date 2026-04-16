7 Olahraga Ringan Sebelum Haji agar Stamina Kuat, Ibadah Lancar dan Khusyuk

JawaPos.com - Menunaikan ibadah haji bukan hanya soal kesiapan mental dan spiritual, tetapi juga membutuhkan kondisi fisik yang prima. Berdasarkan panduan dari laman Jelajah Bumi Group, Noorthoibah, dan Pesantren Daarut Tauhid Indonesia, jamaah akan menghadapi aktivitas fisik yang cukup berat, mulai dari berjalan jauh, thawaf mengelilingi Ka'bah, hingga sa'i antara Shafa dan Marwah. Tanpa persiapan fisik yang baik, ibadah bisa terasa melelahkan dan kurang maksimal.

Selain itu, kondisi cuaca di Arab Saudi yang cenderung panas juga menjadi tantangan tersendiri. Tubuh yang tidak terbiasa bergerak aktif berisiko cepat lelah bahkan jatuh sakit. Oleh karena itu, olahraga ringan sebelum berangkat haji sangat dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta mengurangi risiko cedera selama menjalankan ibadah.

Tak kalah penting, olahraga juga bisa menjadi bagian dari persiapan mental. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, jamaah dapat menjalani setiap rangkaian ibadah dengan lebih fokus, tenang, dan khusyuk.

Berikut adalah 7 jenis olahraga ringan yang bisa dilakukan sebelum berangkat haji:

1. Jalan Kaki Rutin, Latihan Paling Realistis

Jalan kaki menjadi olahraga paling sederhana sekaligus paling relevan dengan aktivitas selama haji. Jamaah akan menempuh ribuan langkah setiap hari, sehingga membiasakan diri berjalan kaki sejak dini sangat penting. Mulailah dengan durasi 30–45 menit setiap hari atau minimal 3–4 kali dalam seminggu. Jika sudah terbiasa, Anda bisa menambah intensitas dengan membawa tas kecil agar tubuh lebih siap menghadapi kondisi sebenarnya.

2. Jogging Ringan untuk Daya Tahan Jantung

Selain jalan kaki, jogging ringan juga efektif meningkatkan stamina. Aktivitas ini membantu melatih kerja jantung dan paru-paru agar lebih optimal. Tidak perlu berlari cepat, cukup dengan ritme santai selama 20–30 menit, 2–3 kali dalam seminggu. Konsistensi jauh lebih penting dibandingkan kecepatan.

3. Senam atau Aerobik untuk Fleksibilitas Tubuh