10 Olahraga Paling Aneh di Dunia yang Benar-Benar Ada: Dari Gendong Istri hingga Menyetrika di Tebing!

JawaPos.com – Kata 'olahraga' biasanya identik dengan sepak bola, bulu tangkis, lari, dan sejumlah olahraga lumrah lainnya. Namun di berbagai belahan dunia, ada sejumlah olahraga yang tergolong unik bahkan terdengar aneh.

Meski terkesan tidak biasa, olahraga-olahraga ini memiliki aturan resmi, komunitas, bahkan kompetisi internasional.

Dalam kajian Antropologi dan Sosiologi, olahraga tradisional seperti ini sering muncul dari budaya lokal, festival rakyat, atau kebiasaan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi kompetisi. Berikut 10 olahraga paling aneh di dunia yang benar-benar ada, dikutip dari berbagai sumber:

1. Cheese Rolling (Kejar Keju di Bukit) Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake adalah lomba mengejar roda keju yang digelindingkan dari bukit curam di Gloucestershire, Inggris. Peserta harus berlari menuruni bukit dengan kemiringan ekstrem untuk mengejar keju tersebut.

Olahraga ini terkenal berbahaya karena banyak peserta terpeleset atau terguling. Meski begitu, pemenang tetap ditentukan oleh siapa yang pertama mencapai garis akhir atau mendapatkan keju.

2. Wife Carrying (Gendong Istri) Wife Carrying World Championship adalah kompetisi menggendong istri sambil melewati rintangan seperti air dan pasir. Olahraga ini berasal dari Finlandia dan kini menjadi ajang internasional.