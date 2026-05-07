Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 7 Mei 2026 | 22.32 WIB

Jangan Biarkan Kulit Anda Terbakar Sinar Matahari! Lakukan Cara Ini agar Rasa Perih, Kemerahan, dan Gatal Hilang dengan Cepat

Ilustrasi sunburn/freepik - Image

Ilustrasi sunburn/freepik

JawaPos.com - Sunburn bisa terjadi ketika kulit anda meradang akibat paparan sinar UV yang berlebihan.

Kondisi sunburn muncul disaat anda terlalu lama beraktivitas di luar ruangan, terutama jika anda memiliki kulit yang sensitif, sehingga kulit mengalami kemerahan karena perubahan melanin pada kulit.

Pada umumnya sunburn bisa membuat kulit anda terlihat kemerahan dan menimbulkan berbagai keluhan seperti nyeri, gatal, sampai bengkak. Jika tidak ditangani dengan tepat, kulit anda bahkan bisa mengalami pengelupasan.

Risiko paling tinggi terkena sunburn adalah di waktu musim kemarau panjang, terutama bagi anda yang tinggal di daerah dengan cuaca panas. Kondisi ini perlu diperhatikan karena sunburn berkepanjangan dapat meningkatkan risiko iritasi kulit, luka bakar, sampai terkena kanker kulit

Namun, tidak perlu khawatir, untuk membantu mengatasi sunburn, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Dengan penanganan yang tepat, sunburn dapat pulih ke kondisi semula, seperti yang dirangkum dari laman  keslan.kemkes.go.id dan primayahospital.com.  

Sunburn  bisa diatasi dengan melakukan kompres dingin pada bagian tubuh yang memerah. Rendam handuk ke dalam air es lalu tempelkan pada kulit anda selama 10-15.

Kemudian, ulangi beberapa kali supaya kulit anda menjadi sejuk. Hindari kontak langsung antara ice pack atau air dingin dengan kulit, sebab dapat memperparah kerusakan jaringan. 

Saat seluruh tubuh anda mengalami sunburn, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mandi atau berendam menggunakan air dingin. Cara ini dapat membantu anda menurunkan suhu tubuh kembali normal, sehingga rasa panas pada kulit lebih cepat mereda. 

Sunburn sering menimbulkan ruam merah pada wajah serta rasa gatal yang membuat tidak nyaman. Anda bisa meredakannya dengan mengoleskan pelembab kulit seperti gel aloevera yang akan memberikan sensasi dingin, membantu menenangkan kulit, serta membuat kulit lembut tanpa meradang

Setelah terlalu lama terkena paparan sinar tubuh perlu didinginkan dari dalam dengan memenuhi kebutuhan cairan. Anda bisa melakukan cara ini dengan mengkonsumsi air mineral atau elektrolit. Selain itu, anda juga bisa mengkonsumsi buah-buahan tinggi air seperti semangka, melon, jeruk, nanas, timun, air kelapa, dan pir.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
7 Kebiasaan Ini Dapat Merusak Kulit Anda, Salah Satunya Kurang Minum Air Putih - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Ini Dapat Merusak Kulit Anda, Salah Satunya Kurang Minum Air Putih

Kamis, 7 Mei 2026 | 14.50 WIB

5 Kebiasaan Harian yang Membuat Kulit Tampak Sehat, Cerah, dan Alami - Image
Lifestyle

5 Kebiasaan Harian yang Membuat Kulit Tampak Sehat, Cerah, dan Alami

Jumat, 24 April 2026 | 19.00 WIB

Intip Fakta di Balik Kulit Michael Jackson yang Berubah Menjadi Putih, Penasaran? - Image
Infotainment

Intip Fakta di Balik Kulit Michael Jackson yang Berubah Menjadi Putih, Penasaran?

Jumat, 24 April 2026 | 05.11 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore