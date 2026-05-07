Jangan Biarkan Kulit Anda Terbakar Sinar Matahari! Lakukan Cara Ini agar Rasa Perih, Kemerahan, dan Gatal Hilang dengan Cepat

JawaPos.com - Sunburn bisa terjadi ketika kulit anda meradang akibat paparan sinar UV yang berlebihan.

Kondisi sunburn muncul disaat anda terlalu lama beraktivitas di luar ruangan, terutama jika anda memiliki kulit yang sensitif, sehingga kulit mengalami kemerahan karena perubahan melanin pada kulit.

Pada umumnya sunburn bisa membuat kulit anda terlihat kemerahan dan menimbulkan berbagai keluhan seperti nyeri, gatal, sampai bengkak. Jika tidak ditangani dengan tepat, kulit anda bahkan bisa mengalami pengelupasan.

Risiko paling tinggi terkena sunburn adalah di waktu musim kemarau panjang, terutama bagi anda yang tinggal di daerah dengan cuaca panas. Kondisi ini perlu diperhatikan karena sunburn berkepanjangan dapat meningkatkan risiko iritasi kulit, luka bakar, sampai terkena kanker kulit

Namun, tidak perlu khawatir, untuk membantu mengatasi sunburn, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Dengan penanganan yang tepat, sunburn dapat pulih ke kondisi semula, seperti yang dirangkum dari laman keslan.kemkes.go.id dan primayahospital.com.

Kompres dingin

Sunburn bisa diatasi dengan melakukan kompres dingin pada bagian tubuh yang memerah. Rendam handuk ke dalam air es lalu tempelkan pada kulit anda selama 10-15.

Kemudian, ulangi beberapa kali supaya kulit anda menjadi sejuk. Hindari kontak langsung antara ice pack atau air dingin dengan kulit, sebab dapat memperparah kerusakan jaringan.

Mandi

Saat seluruh tubuh anda mengalami sunburn, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mandi atau berendam menggunakan air dingin. Cara ini dapat membantu anda menurunkan suhu tubuh kembali normal, sehingga rasa panas pada kulit lebih cepat mereda.

Oleskan pelembab

Sunburn sering menimbulkan ruam merah pada wajah serta rasa gatal yang membuat tidak nyaman. Anda bisa meredakannya dengan mengoleskan pelembab kulit seperti gel aloevera yang akan memberikan sensasi dingin, membantu menenangkan kulit, serta membuat kulit lembut tanpa meradang

Hidrasi tubuh