Jika Anda Ingin Hidup Anda Benar-Benar Damai, Hentikan 7 Hal Ini Segera Menurut Psikologi

Padahal, menurut psikologi, kedamaian justru sering muncul ketika kita mulai mengurangi hal-hal yang merusak ketenangan batin.



Tanpa disadari, ada kebiasaan mental dan emosional yang diam-diam menguras energi kita setiap hari.



Dilansir dari Expert Editor, jika Anda benar-benar ingin hidup lebih damai, stabil secara emosional, dan merasa cukup, maka langkah pertama adalah berhenti melakukan hal-hal berikut ini.



1. Berhenti Terlalu Memikirkan Hal yang Tidak Bisa Anda Kendalikan



Salah satu sumber kecemasan terbesar adalah keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Padahal, dalam kenyataannya, banyak hal berada di luar kendali kita—pendapat orang lain, masa lalu, bahkan masa depan.



Psikologi menyebut ini sebagai illusion of control. Ketika kita terus mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, otak kita masuk dalam mode stres yang berkepanjangan.



Mulailah bertanya:



“Apakah ini dalam kendali saya?”



Jika jawabannya tidak, lepaskan. Energi Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tidak bisa diubah.



2. Berhenti Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Perbandingan sosial adalah jebakan yang sangat umum. Media sosial memperparahnya—kita melihat potongan terbaik dari hidup orang lain, lalu membandingkannya dengan keseluruhan hidup kita.



Menurut teori social comparison, kebiasaan ini dapat menurunkan harga diri dan meningkatkan kecemasan serta rasa tidak cukup.



Ingat:



Anda tidak sedang berlomba dengan siapa pun

Setiap orang punya timeline yang berbeda

Apa yang terlihat “sempurna” sering kali tidak sepenuhnya nyata



Kedamaian datang saat Anda fokus pada perjalanan Anda sendiri.



3. Berhenti Menyenangkan Semua Orang



Keinginan untuk disukai adalah hal yang manusiawi. Namun, ketika itu berubah menjadi kebutuhan untuk menyenangkan semua orang (people pleasing), Anda akan kehilangan diri sendiri.



Psikologi menunjukkan bahwa orang yang terlalu sering mengorbankan kebutuhan pribadi demi orang lain cenderung mengalami kelelahan emosional dan kehilangan identitas.



Anda tidak harus:



Selalu mengatakan “iya”

Selalu tersedia untuk semua orang

Selalu mengorbankan diri sendiri



Belajar mengatakan “tidak” adalah salah satu bentuk self-respect.



4. Berhenti Mengkritik Diri Secara Berlebihan



Banyak orang berpikir bahwa keras pada diri sendiri akan membuat mereka lebih baik. Faktanya, self-criticism yang berlebihan justru meningkatkan stres, rasa bersalah, dan bahkan depresi.



Psikologi modern lebih menekankan self-compassion—kemampuan untuk memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, terutama saat gagal.



Bayangkan Anda berbicara pada teman dekat. Apakah Anda akan sekasar itu? Jika tidak, mengapa Anda melakukannya pada diri sendiri?



Kedamaian muncul ketika Anda menjadi tempat yang aman bagi diri Anda sendiri.



5. Berhenti Hidup di Masa Lalu



Terjebak dalam masa lalu—baik itu penyesalan atau luka—adalah salah satu penghalang terbesar untuk hidup damai.



Otak manusia memiliki kecenderungan untuk mengulang pengalaman negatif, sebuah proses yang disebut rumination. Ini membuat kita terus memikirkan hal yang sama tanpa solusi.



Yang perlu Anda ingat:



Masa lalu tidak bisa diubah

Tapi makna yang Anda berikan terhadapnya bisa berubah



Belajar menerima bukan berarti melupakan, tetapi berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini.



6. Berhenti Mengkhawatirkan Masa Depan Secara Berlebihan



Jika masa lalu memicu penyesalan, masa depan sering memicu kecemasan. Kita membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi.



Dalam psikologi, ini dikenal sebagai anticipatory anxiety.



Alih-alih hidup di masa depan, latih diri untuk kembali ke saat ini (mindfulness):



Fokus pada napas

Sadar akan apa yang sedang Anda lakukan

Hargai momen kecil



Kedamaian sejati hanya bisa dirasakan di saat ini, bukan di masa lalu atau masa depan.



7. Berhenti Mengabaikan Kebutuhan Diri Sendiri



Banyak orang terlalu sibuk memenuhi tuntutan hidup hingga lupa merawat dirinya sendiri. Padahal, kebutuhan emosional dan mental sama pentingnya dengan kebutuhan fisik.



Psikologi menegaskan bahwa self-care bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar.



Tanyakan pada diri Anda:



Kapan terakhir kali saya benar-benar istirahat?

Apakah saya memberi waktu untuk diri sendiri?

Apakah saya mendengarkan perasaan saya?



Merawat diri bukan egois—itu adalah fondasi untuk hidup yang seimbang dan damai.



Penutup



Kedamaian bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia sudah ada dalam diri Anda—hanya saja sering tertutup oleh kebiasaan, pola pikir, dan tekanan yang tidak perlu.



Dengan berhenti melakukan tujuh hal di atas, Anda memberi ruang bagi ketenangan untuk tumbuh secara alami.



Mulailah dari langkah kecil:

Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten.



