Nanda Prayoga
17 April 2026, 13.27 WIB

Sempat Heboh, Masalah BYD Seal Milik Akbar Faizal Kini Berakhir Damai

BYD Seal. (byd.com)

JawaPos.com - Polemik terkait keluhan mobil listrik BYD Seal milik keluarga politisi Akbar Faizal yang sempat viral di media sosial kini dikabarkan telah mencapai penyelesaian. Permasalahan yang mencuat akibat dugaan gangguan pada kendaraan hingga disebut “joget” itu telah diselesaikan secara damai.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menjelaskan bahwa pihak dealer telah menjalin komunikasi intensif dengan semua pihak terkait, termasuk konsumen.

"Berdasarkan update terakhir, dealer telah melakukan komunikasi dengan seluruh pihak terkait termasuk konsumen secara langsung," ujar Luther dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/4).

Ia juga mengapresiasi sikap terbuka dari seluruh pihak selama proses penyelesaian berlangsung, yang dinilai berperan besar dalam meredakan polemik yang sempat menjadi perhatian publik.

"Kami mengapresiasi atas keterbukaan semua pihak dalam proses tersebut, sehingga kini telah mencapai penyelesaian secara baik dan damai antara konsumen, dealer, asuransi dan leasing," ucap Luther.

Lebih lanjut, Luther menegaskan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam menangani keluhan pelanggan secara cepat dan tepat.

"Kami juga akan terus mendorong dealer untuk mengedepankan respon yang cepat dan penanganan yang optimal dalam setiap keluhan konsumen," kata dia.

Sebelumnya, Akbar Faizal mengungkapkan kekecewaannya terhadap mobil listrik yang digunakannya. Ia menilai kendaraan tersebut mengalami masalah, sementara penanganannya tidak sesuai harapan.

"Hebat dalam jualan tapi parah abis dalam pelayanan pasca penjualan itulah BYD Indonesia Sudirman, Clipan Official, serta perusahaan asuransi Asuransimag," tulis Akbar dalam unggahan Instagramnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Jika Anda Ingin Hidup Anda Benar-Benar Damai, Hentikan 7 Hal Ini Segera Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Ingin Hidup Anda Benar-Benar Damai, Hentikan 7 Hal Ini Segera Menurut Psikologi

16 April 2026, 16.26 WIB

Tak Ada Lagi 'Selat Hormuz Sidokare', Polemik Penutupan Jalan di Sidoarjo Berakhir Damai - Image
Surabaya Raya

Tak Ada Lagi 'Selat Hormuz Sidokare', Polemik Penutupan Jalan di Sidoarjo Berakhir Damai

08 April 2026, 00.06 WIB

Trump Berubah Lagi! Sempat Bicara Damai, Kini Ancam Hancurkan Iran ke 'Zaman Batu' dalam 2 Minggu - Image
Internasional

Trump Berubah Lagi! Sempat Bicara Damai, Kini Ancam Hancurkan Iran ke 'Zaman Batu' dalam 2 Minggu

02 April 2026, 22.56 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

