5 Kebiasaan Sederhana yang Membuat Hidup Lebih Bahagia dan Damai Meskipun di Situasi Sulit

JawaPos.com – Semua orang pasti tahu bahwa hidup tidak akan selalu berjalan mulus karena selalu ada kesulitan dan tantangan yang menghadang.

Bahkan ketika kita bangun tidur suasana hati tidak selalu dalam keadaan baik, ada beberapa momen yang terasa berat seolah-olah beban hidup menghalangi kebahagiaan kita.

Dan jika kita terus-menerus dihantui oleh pikiran negatif, hidup akan sulit untuk mencapai kebahagiaan sejati.

Kita mungkin juga mudah merasa cemas atau depresi, entah karena hal kecil atau kesulitan hidup yang kita rasakan.

Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa kebahagiaan dalam hidup tidak datang dari kemudahan tapi bisa juga dari cara kita menjalani hidup saat sulit.

Dilansir dari Your Tango, ada lima kebiasaan sederhana yang dapat membuat hidup jauh lebih bahagia meskipun sedang dalam kesulitan.

Kebiasaan ini tidak secara instan membuat hidup bahagia, tapi membuat kita sadar bahwa kebahagiaan bukan dicari tapi ada dalam diri sendiri.

1. Berhenti Memendam Perasaan

Rasa sedih yang mendalam sering kali bekerja dalam sunyi, atau bahkan kita sering menyangkalnya.