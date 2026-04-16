7 Minuman Tinggi Magnesium yang Wajib Anda Coba untuk Energi, Relaksasi, dan Kesehatan Optimal

JawaPos.com - Magnesium merupakan salah satu mineral esensial yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Mineral ini terlibat dalam ratusan proses metabolisme, mulai dari fungsi otot, saraf, hingga sistem kekebalan tubuh.

Dilansir dari laman YouTube Kunci Sehat, masih banyak orang yang belum memenuhi kebutuhan magnesium harian meskipun manfaatnya sangat penting. Kekurangan magnesium dapat memicu berbagai gangguan seperti mudah lelah, sulit tidur, hingga masalah pencernaan.

Padahal, kebutuhan magnesium harian berkisar antara 310–320 mg untuk wanita dan 400–420 mg untuk pria. Selain dari makanan, Anda juga dapat mencukupi kebutuhan tersebut melalui berbagai jenis minuman sehat yang praktis dikonsumsi setiap hari.

Berikut ini tujuh minuman yang mengandung magnesium tinggi dan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh:

1. Air Mineral Alami

Air mineral alami merupakan pilihan paling sederhana namun sangat penting untuk memenuhi kebutuhan cairan dan mineral tubuh. Berbeda dengan air putih biasa, air mineral berasal dari sumber alami yang kaya akan kandungan mineral, termasuk magnesium.

Beberapa jenis air mineral bahkan mengandung hingga sekitar 120 mg magnesium per liter. Konsumsi rutin air mineral kaya magnesium dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit, mendukung kesehatan jantung, serta membantu fungsi otot tetap optimal.

2. Air Kelapa

Air kelapa dikenal sebagai minuman elektrolit alami yang sangat menyegarkan. Selain tinggi kalium, air kelapa juga mengandung sekitar 50–60 mg magnesium per gelas.

Magnesium dalam air kelapa berperan dalam membantu mengontrol tekanan darah, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mendukung metabolisme tubuh. Minuman ini juga sangat efektif untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah beraktivitas atau berolahraga.

3. Susu Nabati

Susu nabati seperti susu almond, susu kedelai, dan susu kacang mete merupakan sumber magnesium yang baik, terutama jika telah difortifikasi. Minuman ini menjadi alternatif tepat bagi Anda yang memiliki intoleransi laktosa atau menghindari produk hewani.

Kandungan magnesium dalam susu nabati membantu menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi saraf, serta meningkatkan produksi energi. Selain itu, kandungan nutrisinya yang lengkap membuatnya cocok dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat.

4. Minuman Berbahan Dasar Kakao

Minuman yang terbuat dari bubuk kakao murni memiliki kandungan magnesium yang cukup tinggi. Dalam satu sendok makan bubuk kakao, terdapat sekitar 30–35 mg magnesium.

Berbeda dengan minuman cokelat instan, kakao murni tidak mengandung tambahan gula berlebih sehingga lebih sehat. Selain itu, kakao juga kaya antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari radikal bebas.

5. Smoothie Hijau

Smoothie hijau yang dibuat dari sayuran seperti bayam, kale, brokoli, atau kangkung merupakan sumber magnesium alami yang sangat baik. Minuman ini juga kaya serat dan antioksidan.

Konsumsi smoothie hijau secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan, mendukung fungsi otot dan saraf, serta membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Untuk hasil maksimal, sebaiknya dikonsumsi tanpa tambahan gula.

6. Kopi

Kopi tidak hanya dikenal sebagai minuman penambah energi, tetapi juga mengandung magnesium dalam jumlah kecil. Dalam satu cangkir kopi hitam, terdapat sekitar 7–10 mg magnesium.

Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, konsumsi kopi tetap dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan magnesium harian. Anda juga bisa meningkatkan kandungan nutrisinya dengan menambahkan kakao murni atau susu nabati.

7. Teh Herbal

Teh herbal seperti teh jelatang, dandelion, atau rooibos mengandung sejumlah kecil magnesium yang bervariasi tergantung jenisnya. Minuman ini juga dikenal memiliki efek menenangkan.

Selain membantu relaksasi, teh herbal dapat menjadi pilihan minuman sehat yang mendukung keseimbangan mineral dalam tubuh. Konsumsi rutin teh herbal juga baik untuk menjaga kualitas tidur dan mengurangi stres.

Menambahkan minuman yang kaya magnesium ke dalam pola konsumsi harian merupakan langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan asupan yang cukup, berbagai fungsi penting dalam tubuh dapat berjalan lebih optimal.

Namun demikian, konsumsi magnesium tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu agar asupan mineral tetap aman dan seimbang.