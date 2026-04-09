5 Minuman Khas Gresik yang Wajib Dicoba: Kuliner Segar dengan Cita Rasa Tradisional

JawaPos.com – Gresik menyimpan kekayaan minuman tradisional yang beragam, dari olahan buah siwalan alami hingga racikan rempah-rempah khas yang menjadi kuliner minuman ikonik kota ini.

Setiap minuman khas Gresik punya cerita, bahan, dan manfaat tersendiri yang membuatnya selalu dicari warga lokal maupun wisatawan yang ingin merasakan cita rasa autentik daerah.

Dari yang dijual di pinggir jalan dengan harga sangat terjangkau hingga yang bisa ditemukan di warung kopi dan angkringan, semua minuman ini mudah diakses oleh siapa saja.

Dilansir dari laman Go Travelly, Perpustakaan Digital Budaya Indonesia dan Disparekrafbudpora Kabupaten Gresik pada Kamis (9/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner minuman khas dari Gresik.

1. Es siwalan

Es siwalan adalah minuman khas yang terbuat dari buah siwalan, air kelapa muda, gula merah cair, daun pandan, dan es batu yang disajikan dingin dan menyegarkan.

Rasa manisnya yang alami berasal dari gula merah yang juga berfungsi memberikan energi tambahan di tengah cuaca panas yang menyengat.

Buah siwalan sendiri bisa dimakan langsung karena memiliki rasa yang enak dan tekstur unik yang mirip dengan buah kelapa muda.