5 Minuman Segar Tanpa Gula agar Tetap Terhidrasi di Cuaca Panas

JawaPos.com - Saat cuaca panas mencapai puncaknya, keinginan untuk mengonsumsi minuman dingin dan segar pun meningkat.

Suhu yang tinggi juga membuat menjaga tubuh tetap terhidrasi menjadi suatu kebutuhan.

Namun, ini bukan berarti Anda harus mengonsumsi minuman yang sarat gula.

Kenyataannya, menghindari konsumsi gula justru akan membuat Anda merasa lebih segar dan tidak lesu di cuaca panas.

Dilansir English jagran, berikut lima minuman menyegarkan tanpa gula untuk menghilangkan dahaga di cuaca panas.

1. Air kelapa

Air kelapa dikenal sebagai elektrolit alami. Air kelapa menyediakan mineral penting bagi tubuh.

Minuman ini dapat dikonsumsi oleh orang-orang dari semua kelompok usia dan cocok untuk hidrasi yang sangat dibutuhkan.

2. Jus semangka