08 April 2026, 15.09 WIB

5 Minuman Ini Efektif untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi, Herbal Solusinya

JawaPos.com - Kadar kolesterol yang tinggi dapat memicu berbagai penyakit serius, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Karena itu, penting untuk menjaga kadar kolesterol tetap dalam batas normal.

Selain menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga, ada juga beberapa minuman alami yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh.

Berdasarkan informasi dari Hellosehat dan Alodokter pada Rabu (8/4), berikut lima jenis minuman yang dapat membantu mengatasi masalah kolesterol.

1. Jus Alpukat

Minuman pertama yang dapat menurunkan kolesterol tinggi di dalam tubuh, yaitu minuman jus alpukat. Perlu diketahui bahwa jus alpukat memiliki sumber lemak sehat dan serat yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) sekaligus meningkatkan kolesterol baik (HDL).

Selain itu, buah alpukat juga mengandung asam oleat yang dapat melarutkan kolesterol jahat di dalam darah.

Oleh karena itu, kamu bisa konsumsi buah alpukat secara utuh atau bisa dijadikan sebagai jus untuk dapat menurunkan kolesterol. Namun, pastikan jus alpukat yang diminum bebas dari tambahan gula atau susu.

2. Teh Hijau

Selanjutnya, yaitu teh hijau yang dapat menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Teh hijau mengandung katekin yang bekerja sebagai antioksidan untuk mengurangi peradangan dan oksidasi dalam tubuh.

Berkat efek antioksidannya ini, minuman teh hijau dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat dan kolesterol  total.

Untuk mengoptimalkan manfaat teh hijau ini, sebaiknya menghindari untuk menambahkan gula atau susu kental manis saat mengkonsumsinya.

3. Kunyit Asam

Kunyit asam merupakan jamu yang terbuat dari campuran kunyit dan asam jawa. Kunyit memiliki kandungan kurkumin dan asam jawa yang mengandung senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan yang kuat.

Campuran bahan tersebut dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, kolesterol total, dan trigliserida.

