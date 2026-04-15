3 Hal Penting yang Sering Diabaikan, Padahal Menentukan Apakah Hubungan Bisa Bertahan atau Tidak

JawaPos.Com - Banyak orang mengira bahwa hubungan yang langgeng hanya ditentukan oleh rasa cinta yang besar atau kebersamaan yang panjang. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu.

Banyak hubungan yang dimulai dengan penuh keyakinan justru berakhir karena hal-hal yang tampak kecil, yang sebelumnya tidak pernah dianggap penting.

Dalam perjalanan sebuah hubungan, terdapat aspek-aspek yang sering kali diabaikan karena dianggap sepele atau bahkan tidak disadari sama sekali.

Namun justru dari situlah kekuatan hubungan diuji. Tanpa fondasi yang cukup kuat, hubungan bisa goyah meskipun terlihat baik di permukaan.

Dilansir dari Yourtango, inilah tiga hal penting yang sering diabaikan, padahal sangat menentukan apakah sebuah hubungan bisa bertahan atau tidak.

1. Cara Berkomunikasi, Bukan Sekadar Seberapa Sering Bicara

Banyak pasangan merasa bahwa komunikasi sudah berjalan baik hanya karena mereka sering berbicara. Padahal, kualitas komunikasi jauh lebih penting daripada kuantitasnya.

Komunikasi yang sehat bukan hanya tentang bertukar cerita, tetapi juga tentang bagaimana cara menyampaikan perasaan tanpa menyakiti, bagaimana mendengarkan tanpa menghakimi, dan bagaimana merespons tanpa terburu-buru menyimpulkan.

Dalam banyak kasus, masalah dalam hubungan bukan muncul karena kurangnya komunikasi, melainkan karena cara berkomunikasi yang tidak tepat.

Nada bicara yang salah, pemilihan kata yang kurang bijak, atau kebiasaan memotong pembicaraan bisa perlahan menimbulkan jarak.

Pasangan yang mampu menjaga komunikasi dengan baik biasanya lebih mudah menyelesaikan konflik.

Mereka tidak selalu sepakat, tetapi mereka tahu bagaimana tetap saling menghargai meski berbeda pandangan.

Ketika komunikasi berjalan dengan sehat, hubungan terasa lebih aman.

Sebaliknya, ketika komunikasi mulai dipenuhi kesalahpahaman, hubungan perlahan menjadi rapuh tanpa disadari.