Orang Tua yang Menjaga Hubungan Kuat dengan Anak-Anak Dewasa Biasanya Menghindari 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia anak, hubungan orang tua dan anak pun ikut berubah. Dari yang awalnya penuh arahan dan kontrol, perlahan bergeser menjadi hubungan yang lebih setara—bahkan seperti pertemanan. Namun, tidak semua orang tua berhasil beradaptasi dengan perubahan ini.



Dalam perspektif psikologi, hubungan yang sehat antara orang tua dan anak dewasa bukan hanya soal kasih sayang, tetapi juga tentang batasan, rasa hormat, dan komunikasi yang matang. Menariknya, orang tua yang mampu mempertahankan hubungan kuat dengan anak-anak mereka yang sudah dewasa cenderung menghindari kebiasaan tertentu.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kebiasaan yang biasanya mereka hindari:



1. Mengontrol Kehidupan Anak Secara Berlebihan



Ketika anak sudah dewasa, kebutuhan akan otonomi menjadi sangat penting. Orang tua yang terus mencoba mengontrol—mulai dari pilihan karier, pasangan, hingga gaya hidup—justru berisiko merusak hubungan.



Psikologi menunjukkan bahwa individu dewasa yang merasa dikontrol cenderung menarik diri atau bahkan menjauh secara emosional. Orang tua yang bijak memahami bahwa peran mereka bukan lagi “pengarah utama”, melainkan “pendukung”.



2. Memberikan Nasihat Tanpa Diminta



Memberi nasihat memang sering terasa sebagai bentuk kepedulian. Namun, jika dilakukan terus-menerus tanpa diminta, hal ini bisa terasa seperti kritik terselubung.



Orang tua yang menjaga hubungan baik biasanya menahan diri. Mereka menunggu momen yang tepat atau bertanya terlebih dahulu: “Kamu mau pendapat dari aku?” Hal sederhana ini menunjukkan rasa hormat terhadap kemandirian anak.



3. Mengkritik Secara Berlebihan



Kritik yang terlalu sering—bahkan jika dimaksudkan untuk kebaikan—dapat membuat anak dewasa merasa tidak pernah cukup baik.



Menurut psikologi, hubungan yang sehat dibangun lebih banyak melalui validasi daripada koreksi. Orang tua yang berhasil mempertahankan kedekatan biasanya lebih fokus pada apresiasi dibandingkan kekurangan.



4. Tidak Menghargai Batasan (Boundaries)



Anak dewasa memiliki kehidupan sendiri: pekerjaan, pasangan, bahkan keluarga baru. Orang tua yang terus masuk tanpa izin—misalnya mengatur waktu, menuntut perhatian, atau mencampuri urusan pribadi—bisa melanggar batas emosional.



Sebaliknya, orang tua yang sehat secara emosional memahami bahwa batasan bukan tanda menjauh, melainkan bentuk hubungan yang lebih matang.



5. Membawa Masa Lalu Terus-Menerus



Mengungkit kesalahan masa lalu—baik itu kesalahan anak atau konflik lama—hanya akan memperpanjang jarak.



Psikologi relasi menekankan pentingnya moving forward. Orang tua yang menjaga hubungan kuat cenderung fokus pada masa kini dan masa depan, bukan menghidupkan kembali luka lama.



6. Menggunakan Rasa Bersalah sebagai Alat



Kalimat seperti “Mama sudah berkorban banyak untuk kamu” atau “Kamu sekarang berubah sejak menikah” seringkali digunakan untuk memicu rasa bersalah.



Strategi ini mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan. Anak dewasa akan merasa dimanipulasi, bukan dicintai secara tulus.



7. Sulit Menerima Perubahan Peran



Dulu, orang tua adalah pusat kehidupan anak. Sekarang, bukan lagi. Ini adalah bagian alami dari perkembangan manusia.



Orang tua yang mempertahankan hubungan yang kuat adalah mereka yang mampu menerima perubahan ini tanpa merasa kehilangan kendali. Mereka bertransformasi dari “pengasuh utama” menjadi “figur pendukung yang bijaksana”.



Menjaga hubungan dengan anak yang sudah dewasa bukan soal seberapa sering berkomunikasi, tetapi tentang kualitas interaksi yang terbangun. Hubungan yang sehat ditandai oleh rasa saling menghormati, kebebasan, dan kepercayaan.



Menghindari tujuh kebiasaan di atas bukan berarti orang tua harus menjauh, tetapi justru sebaliknya—ini adalah cara untuk tetap dekat tanpa membuat anak merasa tertekan.



