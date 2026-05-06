Orang yang Menikmati Kesendirian Namun Mendambakan Hubungan Bermakna Seringkali Memiliki 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mendambakan hubungan./Magnific/freepik
JawaPos.com - Di dunia yang semakin ramai dan terhubung secara digital, ada sekelompok orang yang tampak “berbeda.” Mereka tidak selalu mencari keramaian, tidak merasa gelisah saat sendirian, dan bahkan menikmati waktu dalam kesunyian.
Namun, di balik itu semua, mereka tetap memiliki kerinduan yang dalam terhadap hubungan yang benar-benar bermakna.
Ini bukan kontradiksi. Dalam psikologi, kondisi ini justru mencerminkan kedewasaan emosional dan kesadaran diri yang tinggi. Orang-orang ini tahu bagaimana berdamai dengan dirinya sendiri—tetapi tetap menghargai koneksi yang autentik dengan orang lain.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat 8 ciri yang sering dimiliki oleh mereka:
1. Nyaman dengan Diri Sendiri
Mereka tidak bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Kesendirian bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan ruang untuk berpikir, merasa, dan mengisi ulang energi.
Namun, ini bukan berarti mereka menutup diri. Justru karena mereka sudah merasa “cukup,” mereka tidak mencari hubungan untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk berbagi makna.
2. Selektif dalam Memilih Hubungan
Mereka tidak tertarik pada hubungan yang dangkal. Daripada memiliki banyak kenalan tanpa kedalaman, mereka lebih memilih sedikit orang yang benar-benar memahami mereka.
Ini sering membuat mereka terlihat “pemilih,” padahal sebenarnya mereka hanya menghargai kualitas dibanding kuantitas.
