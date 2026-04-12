R. Nurul Fitriana Putri
12 April 2026, 20.50 WIB

Jangan Panik! Ini Tips Saat Terjebak di Fasilitas Publik Akibat Listrik Padam

Ilustrasi seseorang di dalam lift. (Freepik/user21473825)

JawaPos.com – Kepanikan tak terhindarkan saat listrik tiba-tiba padam di fasilitas publik. Seperti yang terjadi di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia pada, Kamis (9/4) yang seketika sejumlah penumpang harus terjebak di dalam lift.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat berada dalam situasi darurat di fasilitas publik. Mengutip berbagai sumber, salah satu tips yang dilakukan adalah berupaya tidak panik.

Selain itu juga mengharuskan siapapun untuk tetap menyimpan nomor-nomor darurat dalam gawai yang dimiliki. Salah satunya, petugas pemadam kebakaran.

Lebih lengkap, berikut ini tips yang bisa dilakukan agar tetap aman dan tidak panik saat terjebak di fasilitas publik ketika ada pemadaman listrik:

• Simpan nomor darurat sejak awal

Pastikan Anda memiliki nomor penting seperti PLN 123, kantor polisi, rumah sakit, hingga keluarga atau orang terdekat. Ini krusial agar Anda bisa segera menghubungi bantuan saat kondisi darurat seperti yang terjadi di stasiun MRT tersebut.

• Tetap tenang dan hubungi petugas

Kepanikan justru bisa memperburuk keadaan. Cobalah untuk tetap tenang, atur napas, dan fokus menghubungi petugas atau pihak keamanan agar bantuan bisa datang lebih cepat.

• Segera tekan tombol alarm di dalam lift

Jika terjebak di lift saat listrik padam, langsung tekan tombol alarm atau tombol darurat. Sistem ini akan menghubungkan Anda dengan petugas gedung untuk segera mendapatkan pertolongan.

• Jangan membuka paksa pintu lift

Dalam kondisi panik, sebagian orang mungkin tergoda untuk keluar sendiri. Namun, membuka paksa pintu lift sangat berbahaya, terutama jika posisi lift tidak sejajar dengan lantai.

• Manfaatkan senter di handphone jika kondisi dalam lift gelap

Gunakan fitur senter pada ponsel untuk membantu penerangan sementara di dalam lift. Jika ponsel tidak memiliki fitur tersebut, tetapi handphone masih terkoneksi dengan internet, maka sebaiknya unduh aplikasi senter.

