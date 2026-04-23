Ini Lokasi Pemadaman Listrik yang Terjadi di Jakarta dan Sekitarnya

ILUSTRASI: KRL tidak beroperasi di Tanah Abang, Minggu (4/8) karena terjadinya pemadaman listrik yang begitu lama. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik mendadak pada Kamis (23/4) siang. Gangguan suplai listrik ini memicu gelombang kekecewaan
Berdasarkan pantauan, pemadaman listrik terjadi di sejumlah kawasan Jakarta Pusat seperti Thamrin dan Bendungan Hilir; Jakarta Selatan seperti Kuningan, Jagakarsa, Tebet; dan daerah-daerah lainnya seperti Jakarta Timur. Wilayah Tangerang dan Bekasi juga mengalami pemadaman listrik.
Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, memberikan keterangan resmi. Ia mengakui adanya kendala teknis yang menyebabkan suplai listrik terhenti di beberapa titik.
"Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. PLN fokus lakukan upaya penormalan," ujar Haris.
Pihak PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memantau perkembangan proses pemulihan melalui kanal resmi perusahaan.
Untuk mendapatkan informasi terkini terkait status layanan kelistrikan di wilayah Anda, pelanggan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123.
Keluhan Warganet
Ketidaknyamanan warga sangat terasa di media sosial. Banyak netizen menyayangkan pemadaman ini, apalagi bertepatan dengan momen krusial bagi para pelajar untuk bisa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Salah satu akun, @firdinata, meluapkan kekesalannya melalui platform X.
"Katanya surplus sekian juta mega watt.. tapi mati lampu se-Jakarta, padahal udah monopoli.. keren emang PLN," tulisnya.
