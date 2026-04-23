Ryandi Zahdomo
Kamis, 23 April 2026 | 20.50 WIB

Sebagian Wilayah Jakarta dan Tangerang Mati Lampu Hari Ini, PT KAI Commuter Pastikan Perjalanan Tetap Aman

rangkaian kereta rel listrik (KRL) Commuterline memasuki peron Stasiun.

JawaPos.com - Sebagian wilayah Jakarta bahkan hingga ke Tangerang yang mepet dengan barat Jakarta dilaporkan mengalami listrik padam pada Kamis (23/4). Kejadian mati lampu serentak ini mengganggu aktivitas perkantoran, sekolah, layan publik hingga transportasi umum.

Lalu bagaimana dengan KRL yang sepenuhnya bergantung pada tenaga setrum untuk bisa bergerak?

Terkait hal tersebut, diklaim kalau layanan KRL tetap berjalan normal dan tidak terdampak kejadian mati lampu massal di wilayah Jakarta dan sebagian Tangerang.

Melansir ANTARA, PT KAI Commuter menyebut kalau perjalanan KRL atau commuter line tidak terganggu walaupun terjadi pemadaman listrik di wilayah Jakarta.

"Operasional perjalanan commuter line tidak terganggu atas kejadian listrik padam," kata Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan di Jakarta, Kamis (23/4).

Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebelumnya menjelaskan, terdapat sejumlah anomali atau gangguan listrik di beberapa titik di Jakarta.

"Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. PLN fokus lakukan upaya penormalan," ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika.

Akibat listrik padam tersebut, membuat terganggunya operasional lampu lalu lintas (traffic light). Hal tersebut bahkan sampai membuat penumpukan kendaraan di beberapa titik di wilayah ibu kota, seperti disampaikan TMC Polda Metro Jaya.

Haris meminta masyarakat mengabarkan kondisi layanan kelistrikan di wilayahnya melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123.

Artikel Terkait
KAI Kaji KRL Jabodetabek Beroperasi 24 Jam: 3 Aspek Krusial Jadi Perhatian - Image
Jabodetabek

KAI Kaji KRL Jabodetabek Beroperasi 24 Jam: 3 Aspek Krusial Jadi Perhatian

Kamis, 27 November 2025 | 05.07 WIB

Nggak cuma 'Anker' yang Happy KAI Tambah 30 KRL Baru, Menperin: Angin Segar bagi INKA - Image
Bisnis

Nggak cuma 'Anker' yang Happy KAI Tambah 30 KRL Baru, Menperin: Angin Segar bagi INKA

Jumat, 7 November 2025 | 10.45 WIB

Suasana Haru Iringi Pelepasan Ribuan Calon Jemaah Haji di Masjid Al-A'zhom Tangerang - Image
Haji

Suasana Haru Iringi Pelepasan Ribuan Calon Jemaah Haji di Masjid Al-A'zhom Tangerang

Rabu, 22 April 2026 | 00.14 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

