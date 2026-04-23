Sebagian Wilayah Jakarta dan Tangerang Mati Lampu Hari Ini, PT KAI Commuter Pastikan Perjalanan Tetap Aman

JawaPos.com - Sebagian wilayah Jakarta bahkan hingga ke Tangerang yang mepet dengan barat Jakarta dilaporkan mengalami listrik padam pada Kamis (23/4). Kejadian mati lampu serentak ini mengganggu aktivitas perkantoran, sekolah, layan publik hingga transportasi umum.

Lalu bagaimana dengan KRL yang sepenuhnya bergantung pada tenaga setrum untuk bisa bergerak?

Terkait hal tersebut, diklaim kalau layanan KRL tetap berjalan normal dan tidak terdampak kejadian mati lampu massal di wilayah Jakarta dan sebagian Tangerang.

Melansir ANTARA, PT KAI Commuter menyebut kalau perjalanan KRL atau commuter line tidak terganggu walaupun terjadi pemadaman listrik di wilayah Jakarta.

"Operasional perjalanan commuter line tidak terganggu atas kejadian listrik padam," kata Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan di Jakarta, Kamis (23/4).

Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebelumnya menjelaskan, terdapat sejumlah anomali atau gangguan listrik di beberapa titik di Jakarta.

"Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. PLN fokus lakukan upaya penormalan," ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika.

Akibat listrik padam tersebut, membuat terganggunya operasional lampu lalu lintas (traffic light). Hal tersebut bahkan sampai membuat penumpukan kendaraan di beberapa titik di wilayah ibu kota, seperti disampaikan TMC Polda Metro Jaya.