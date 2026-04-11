Jika Pasangan Anda Tidak Pernah Melakukan 7 Hal Ini, Itu Pertanda Mereka Menganggap Anda Remeh Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan yang sehat, rasa saling menghargai adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Cinta saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan sikap hormat, empati, dan perhatian. Namun, sering kali seseorang baru menyadari bahwa dirinya diremehkan ketika hubungan sudah berjalan cukup lama.



Menurut perspektif psikologi, ada beberapa perilaku sederhana namun bermakna yang mencerminkan apakah pasangan benar-benar menghargai Anda atau justru menganggap Anda tidak penting.



Dilansir dari Expert Editor, jika pasangan Anda tidak pernah melakukan hal-hal berikut, mungkin ini saatnya Anda mengevaluasi hubungan tersebut dengan lebih jujur.



1. Tidak Pernah Mendengarkan Anda dengan Sungguh-Sungguh



Mendengarkan bukan sekadar diam saat Anda berbicara. Mendengarkan yang sehat melibatkan perhatian penuh, kontak mata, serta respons yang menunjukkan bahwa pasangan Anda benar-benar peduli.



Jika pasangan sering:



Mengabaikan cerita Anda

Sibuk dengan ponsel saat Anda berbicara

Tidak mengingat hal-hal penting yang Anda sampaikan



Itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak menganggap Anda cukup penting untuk didengarkan.



2. Tidak Menghargai Perasaan Anda



Setiap orang berhak atas perasaannya. Dalam hubungan yang sehat, pasangan akan berusaha memahami, bukan meremehkan.



Jika Anda sering mendengar kalimat seperti:



“Kamu lebay”

“Gitu aja baper”

“Kamu terlalu sensitif”



Ini menunjukkan bahwa pasangan tidak menghormati emosi Anda, yang dalam jangka panjang bisa merusak kepercayaan diri.



3. Tidak Pernah Berusaha Memperbaiki Kesalahan



Setiap hubungan pasti memiliki konflik. Namun yang membedakan hubungan sehat dan tidak adalah bagaimana konflik tersebut diselesaikan.



Jika pasangan:



Tidak pernah minta maaf

Selalu menyalahkan Anda

Mengulang kesalahan yang sama tanpa usaha berubah



Ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka tidak cukup menghargai hubungan tersebut.



4. Tidak Melibatkan Anda dalam Keputusan Penting



Dalam hubungan yang serius, keputusan tidak seharusnya diambil sepihak.



Jika pasangan sering:



Membuat keputusan besar tanpa berdiskusi

Mengabaikan pendapat Anda

Menganggap opini Anda tidak penting



Ini menunjukkan bahwa posisi Anda dalam hubungan tidak dianggap setara.



5. Tidak Pernah Memberi Apresiasi



Apresiasi tidak harus dalam bentuk besar. Hal sederhana seperti ucapan terima kasih atau pujian bisa membuat pasangan merasa dihargai.



Jika pasangan tidak pernah:



Mengucapkan terima kasih

Mengakui usaha Anda

Memberi pujian tulus



Maka kemungkinan besar mereka menganggap semua yang Anda lakukan adalah hal yang “seharusnya”, bukan sesuatu yang layak dihargai.



6. Tidak Menyediakan Waktu Berkualitas



Waktu adalah bentuk investasi emosional. Seseorang yang menghargai Anda akan berusaha meluangkan waktu, meskipun sibuk.



Jika pasangan:



Selalu punya alasan untuk tidak bertemu

Lebih memprioritaskan hal lain secara berlebihan

Tidak benar-benar hadir saat bersama Anda



Ini bisa menjadi tanda bahwa Anda bukan prioritas dalam hidup mereka.



7. Tidak Pernah Mendukung Pertumbuhan Anda



Pasangan yang baik tidak hanya mencintai Anda apa adanya, tetapi juga mendukung Anda untuk berkembang.



Namun jika pasangan:



Meremehkan impian Anda

Tidak mendukung tujuan hidup Anda

Bahkan membuat Anda merasa kecil



Itu adalah tanda serius bahwa mereka tidak menghargai potensi Anda sebagai individu.



Kesimpulan



Merasa diremehkan dalam hubungan bukanlah sesuatu yang harus Anda toleransi. Hubungan yang sehat seharusnya membuat Anda merasa dihargai, didengar, dan didukung.



Jika Anda mulai melihat tanda-tanda di atas, penting untuk:



Mengkomunikasikan perasaan Anda secara terbuka

Menetapkan batasan yang jelas

Mengevaluasi apakah hubungan ini masih layak dipertahankan



