Orang yang Benar-benar Bahagia di Masa Pensiun Biasanya Melakukan 7 Hal Ini Sejak Jauh Hari

JawaPos.com - Banyak orang membayangkan masa pensiun sebagai periode hidup yang tenang, bebas dari tekanan pekerjaan, dan penuh kebahagiaan.
Namun pada kenyataannya, tidak semua orang benar-benar menikmati fase ini. Ada yang justru merasa kehilangan arah, kesepian, bahkan stres karena perubahan besar dalam hidupnya.
Menariknya, orang-orang yang benar-benar bahagia saat pensiun ternyata tidak bergantung pada keberuntungan semata. Mereka mempersiapkan diri jauh sebelum hari terakhir bekerja tiba. Ada pola kebiasaan yang konsisten mereka lakukan sejak dini.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 hal penting yang biasanya mereka lakukan:
1. Membangun Kesehatan Fisik Sejak Dini
Orang yang menikmati masa pensiun memahami bahwa kesehatan adalah fondasi utama kebahagiaan. Mereka tidak menunggu sakit untuk mulai peduli pada tubuhnya.
Sejak masih aktif bekerja, mereka sudah:
Rutin berolahraga
Menjaga pola makan
Menghindari kebiasaan buruk
Karena itu, saat pensiun, mereka masih memiliki energi untuk menikmati hidup—travelling, berkebun, atau sekadar berjalan santai tanpa keluhan berarti.
2. Menyiapkan Keuangan dengan Disiplin
Kebahagiaan di masa pensiun sangat erat kaitannya dengan stabilitas finansial. Orang yang siap pensiun tidak hanya mengandalkan gaji terakhir atau pesangon.
Mereka biasanya:
Menabung secara konsisten
Berinvestasi (saham, properti, atau instrumen lain)
Memiliki dana darurat
Menghindari utang konsumtif
Hasilnya, mereka tidak cemas soal biaya hidup dan bisa fokus menikmati waktu.
3. Mengembangkan Identitas di Luar Pekerjaan
Salah satu tantangan terbesar saat pensiun adalah kehilangan identitas. Banyak orang terlalu melekat pada pekerjaannya.
Orang yang bahagia saat pensiun sudah lebih dulu membangun identitas lain, seperti:
Hobi (menulis, memasak, fotografi)
Kegiatan sosial
Komunitas
Sehingga ketika pekerjaan selesai, hidup mereka tetap terasa penuh makna.
4. Menjaga dan Memperluas Hubungan Sosial
Kesepian adalah masalah umum di masa pensiun. Namun tidak bagi mereka yang sudah memelihara relasi sejak lama.
Mereka:
Menjaga hubungan dengan keluarga
Aktif dalam komunitas
Memiliki lingkar pertemanan yang sehat
Akibatnya, masa pensiun justru menjadi waktu untuk mempererat hubungan, bukan kehilangan koneksi.
5. Terus Belajar dan Berkembang
Orang yang bahagia tidak berhenti berkembang hanya karena usia bertambah.
Mereka tetap:
Membaca buku
Mengikuti kursus
Belajar hal baru (teknologi, bahasa, keterampilan)
Hal ini membuat otak tetap aktif dan hidup terasa dinamis, bukan stagnan.
6. Memiliki Tujuan Hidup Jangka Panjang
Pensiun bukan berarti berhenti berkarya. Orang-orang yang bahagia biasanya memiliki tujuan yang jelas setelah pensiun.
Contohnya:
Membuka usaha kecil
Menjadi relawan
Menulis buku
Mengajar atau berbagi pengalaman
Tujuan ini memberi mereka alasan untuk bangun setiap pagi dengan semangat.
7. Melatih Mental untuk Beradaptasi
Perubahan dari kehidupan kerja ke pensiun bukan hal kecil. Orang yang sukses menjalani fase ini sudah mempersiapkan mentalnya.
Mereka:
Menerima perubahan dengan terbuka
Tidak takut kehilangan status
Fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol
Dengan pola pikir yang fleksibel, mereka mampu menikmati transisi tanpa tekanan berlebihan.
Penutup
Masa pensiun yang bahagia bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari kebiasaan, keputusan, dan pola pikir yang dibangun bertahun-tahun sebelumnya.
Jika ada satu hal yang bisa dipetik, itu adalah ini:
Semakin awal kamu mempersiapkan diri, semakin besar peluangmu untuk benar-benar menikmati masa pensiun.
