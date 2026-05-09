Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 9 Mei 2026 | 10.34 WIB

Ingin Bahagia dalam Hidup? Tetaplah Melajang hingga Bertemu Seseorang Setidaknya 4 dari 10 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang bahagia bertemu seseorang yang tepat./ Freepik/mego-studio

Jawapos.com - Dalam perjalanan menuju kebahagiaan, banyak orang sering terjebak pada pemikiran bahwa “yang penting punya pasangan dulu.” 

 
Dilansir dari Geediting pada, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kualitas hubungan jauh lebih menentukan daripada status itu sendiri. 
 
Menjalin hubungan yang salah dapat menggerus energi, rasa percaya diri, bahkan menghambat perkembangan pribadi.

Karena itu, lebih bijak untuk tetap melajang sampai bertemu seseorang yang benar-benar sepadan—seseorang yang memiliki paling tidak 4 dari 10 ciri kepribadian berikut. 
 
Ciri-ciri ini bukan standar kesempurnaan, melainkan penanda kedewasaan emosional yang berperan besar dalam menciptakan hubungan yang sehat dan tahan lama.

Mari menyelami satu per satu.

1. Mampu Berkomunikasi dengan Jujur

Pasangan yang sehat mampu menyampaikan pikiran dan perasaan tanpa manipulasi. 
 
Mereka bicara apa adanya, tidak bermain kode, dan tidak memaksakan penafsiran. 
 
Menurut psikologi interpersonal, kejujuran mengurangi ambiguitas dan memperkuat rasa aman dalam hubungan.

2. Memiliki Empati yang Baik

Empati membuat seseorang mampu memahami perspektif pasangannya. 
 
Orang yang berempati tidak sekadar mendengar, tetapi sungguh merasakan. 
 
Mereka tidak terburu-buru menghakimi, melainkan mencoba masuk ke dunia batin orang lain—kualitas fundamental untuk keintiman emosional.

3. Matang Secara Emosional

Kemampuan mengelola emosi—bukan menekan, bukan meluapkan tanpa kendali—menjadi pilar hubungan sehat. 
 
Mereka bisa mengakui rasa sedih atau marah tanpa menyalahkan orang lain. 
 
Kedewasaan emosional membantu menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, bukan perang egosentris.

4. Tanggung Jawab atas Diri Sendiri

Psikologi menyebut ini sebagai self-responsibility. 
 
Seseorang yang bertanggung jawab tidak mengambinghitamkan pasangan atas kesalahan atau kekurangannya. 
 
Mereka mampu mengatur keuangan, pekerjaan, dan kesehatan mentalnya tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain.

5. Memiliki Tujuan Hidup yang Jelas

Orang yang tahu ke mana ia menuju hidupnya cenderung lebih stabil, berkomitmen, dan dewasa. 
 
Mereka menyambut hubungan sebagai kolaborasi untuk bertumbuh, bukan sebagai pelarian dari kekosongan hidup.

6. Dapat Menghargai Batasan (Boundaries)

Batasan adalah benteng pribadi yang sehat. 
 
Pasangan yang baik tidak memaksa, mengontrol, atau melanggar ruang privasi. 
 
Mereka menghormati keunikanmu: pertemananmu, hobimu, dan waktu pribadimu. 
 
Pelanggaran batas jelas merupakan tanda bahaya dalam hubungan.

7. Mendukung Pertumbuhan Anda

Pasangan yang tepat tidak merasa terancam oleh pencapaianmu. 
 
Mereka mendorongmu berkembang—belajar hal baru, mengambil peluang, dan mengejar impianmu. 
 
Penelitian menunjukkan hubungan yang mendukung pertumbuhan pribadi membuat dua individu lebih puas dan bahagia.

8. Tidak Takut Meminta Maaf

Orang dewasa bisa berkata, “Maaf, aku salah.” 
 
Ini bukan kelemahan, tapi sinyal kecerdasan emosional yang tinggi. 
 
Kemampuan meminta maaf menunjukkan bahwa mereka mengutamakan kedekatan, bukan ego. 
 
Bagi psikologi, keterampilan ini merupakan fondasi rekonsiliasi.

9. Memiliki Rasa Humor yang Sehat

Rasa humor tidak harus membuat semua orang tertawa, tetapi cukup untuk meredakan ketegangan dan membuat suasana lebih ringan.
 
Pasangan dengan humor yang sehat dapat menertawakan situasi, bukan menertawakan pasangannya.
 
Humor adalah perekat hubungan yang kuat.

10. Komitmen pada Nilai Dasar yang Selaras

Nilai dasar seperti integritas, keluarga, spiritualitas, disiplin, atau gaya hidup memengaruhi keharmonisan jangka panjang. 
 
Kesamaan nilai selalu lebih penting daripada kesamaan hobi. 
 
Bahkan menurut penelitian psikologi, keselarasan nilai meningkatkan stabilitas hubungan signifikan.

Kesimpulan: Bahagia Bukan Soal Cepat Berpasangan, Tapi Tepat Memilih Pasangan

Tetap melajang bukan berarti kesepian, melainkan memberi ruang bagi diri untuk berkembang dan menunggu orang yang tepat. 
 
Hubungan yang sehat bukan tempat berlindung dari rasa kosong, tetapi rumah bagi dua manusia yang masing-masing sudah utuh.

Tidak perlu menuntut seseorang memiliki semua 10 ciri di atas—yang realistis adalah setidaknya 4. 
 
Dari sana, hubungan dapat tumbuh menjadi lebih matang.

Namun jika belum bertemu, jangan tergesa-gesa. Merayakan kesendirian adalah bekal penting untuk mencintai dengan sadar. 
 
Karena pada akhirnya, kebahagiaan dalam hidup bukan ditentukan oleh siapa cepat, tetapi siapa tepat.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Pria yang Benar-Benar Bahagia di Masa Pensiun Selalu Menunjukkan 5 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Pria yang Benar-Benar Bahagia di Masa Pensiun Selalu Menunjukkan 5 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Senin, 4 Mei 2026 | 02.14 WIB

4 Zodiak Mengungkap Kebahagiaan di Dalam Hidupnya, Energi Positif Mampu Menularkan Rasa Bahagia - Image
Zodiak

4 Zodiak Mengungkap Kebahagiaan di Dalam Hidupnya, Energi Positif Mampu Menularkan Rasa Bahagia

Minggu, 3 Mei 2026 | 05.26 WIB

5 Kebiasaan Kecil yang Membuat Orang Tetap Kuat dan Bahagia Meski Banyak Alasan untuk Menyerah - Image
Kuliner

5 Kebiasaan Kecil yang Membuat Orang Tetap Kuat dan Bahagia Meski Banyak Alasan untuk Menyerah

Sabtu, 2 Mei 2026 | 22.23 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore