Ingin Bahagia dalam Hidup? Tetaplah Melajang hingga Bertemu Seseorang Setidaknya 4 dari 10 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang bahagia bertemu seseorang yang tepat./ Freepik/mego-studio

Jawapos.com - Dalam perjalanan menuju kebahagiaan, banyak orang sering terjebak pada pemikiran bahwa “yang penting punya pasangan dulu.”

Dilansir dari Geediting pada, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kualitas hubungan jauh lebih menentukan daripada status itu sendiri.

Menjalin hubungan yang salah dapat menggerus energi, rasa percaya diri, bahkan menghambat perkembangan pribadi.



Karena itu, lebih bijak untuk tetap melajang sampai bertemu seseorang yang benar-benar sepadan—seseorang yang memiliki paling tidak 4 dari 10 ciri kepribadian berikut.

Ciri-ciri ini bukan standar kesempurnaan, melainkan penanda kedewasaan emosional yang berperan besar dalam menciptakan hubungan yang sehat dan tahan lama.



Mari menyelami satu per satu.



1. Mampu Berkomunikasi dengan Jujur



Pasangan yang sehat mampu menyampaikan pikiran dan perasaan tanpa manipulasi.

Mereka bicara apa adanya, tidak bermain kode, dan tidak memaksakan penafsiran.

Menurut psikologi interpersonal, kejujuran mengurangi ambiguitas dan memperkuat rasa aman dalam hubungan.



2. Memiliki Empati yang Baik



Empati membuat seseorang mampu memahami perspektif pasangannya.

Orang yang berempati tidak sekadar mendengar, tetapi sungguh merasakan.

Mereka tidak terburu-buru menghakimi, melainkan mencoba masuk ke dunia batin orang lain—kualitas fundamental untuk keintiman emosional.



3. Matang Secara Emosional



Kemampuan mengelola emosi—bukan menekan, bukan meluapkan tanpa kendali—menjadi pilar hubungan sehat.

Mereka bisa mengakui rasa sedih atau marah tanpa menyalahkan orang lain.

Kedewasaan emosional membantu menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, bukan perang egosentris.



4. Tanggung Jawab atas Diri Sendiri



Psikologi menyebut ini sebagai self-responsibility.

Seseorang yang bertanggung jawab tidak mengambinghitamkan pasangan atas kesalahan atau kekurangannya.

Mereka mampu mengatur keuangan, pekerjaan, dan kesehatan mentalnya tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain.



5. Memiliki Tujuan Hidup yang Jelas



Orang yang tahu ke mana ia menuju hidupnya cenderung lebih stabil, berkomitmen, dan dewasa.

Mereka menyambut hubungan sebagai kolaborasi untuk bertumbuh, bukan sebagai pelarian dari kekosongan hidup.



6. Dapat Menghargai Batasan (Boundaries)



Batasan adalah benteng pribadi yang sehat.

Pasangan yang baik tidak memaksa, mengontrol, atau melanggar ruang privasi.

Mereka menghormati keunikanmu: pertemananmu, hobimu, dan waktu pribadimu.

Pelanggaran batas jelas merupakan tanda bahaya dalam hubungan.



7. Mendukung Pertumbuhan Anda



Pasangan yang tepat tidak merasa terancam oleh pencapaianmu.

Mereka mendorongmu berkembang—belajar hal baru, mengambil peluang, dan mengejar impianmu.

Penelitian menunjukkan hubungan yang mendukung pertumbuhan pribadi membuat dua individu lebih puas dan bahagia.



8. Tidak Takut Meminta Maaf



Orang dewasa bisa berkata, “Maaf, aku salah.”

Ini bukan kelemahan, tapi sinyal kecerdasan emosional yang tinggi.

Kemampuan meminta maaf menunjukkan bahwa mereka mengutamakan kedekatan, bukan ego.

Bagi psikologi, keterampilan ini merupakan fondasi rekonsiliasi.



9. Memiliki Rasa Humor yang Sehat



Rasa humor tidak harus membuat semua orang tertawa, tetapi cukup untuk meredakan ketegangan dan membuat suasana lebih ringan.

Pasangan dengan humor yang sehat dapat menertawakan situasi, bukan menertawakan pasangannya.

Humor adalah perekat hubungan yang kuat.



10. Komitmen pada Nilai Dasar yang Selaras



Nilai dasar seperti integritas, keluarga, spiritualitas, disiplin, atau gaya hidup memengaruhi keharmonisan jangka panjang.

Kesamaan nilai selalu lebih penting daripada kesamaan hobi.

Bahkan menurut penelitian psikologi, keselarasan nilai meningkatkan stabilitas hubungan signifikan.



Kesimpulan: Bahagia Bukan Soal Cepat Berpasangan, Tapi Tepat Memilih Pasangan



Tetap melajang bukan berarti kesepian, melainkan memberi ruang bagi diri untuk berkembang dan menunggu orang yang tepat.

Hubungan yang sehat bukan tempat berlindung dari rasa kosong, tetapi rumah bagi dua manusia yang masing-masing sudah utuh.



Tidak perlu menuntut seseorang memiliki semua 10 ciri di atas—yang realistis adalah setidaknya 4.